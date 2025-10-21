Media: Flick podjął decyzję ws. Szczęsnego

FC Barcelona zdobyła trzy punkty w dwóch meczach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Hansiego Flicka pokonał 2:1 Newcastle United po dublecie Marcusa Rashforda, a potem uległ 1:2 Paris Saint-Germain. Teraz poziom trudności wyraźnie spada, ponieważ Barcelona zagra u siebie z Olympiakosem Pireus. - W ofensywie Olympiakos ma dobrych, bardzo dobrych piłkarzy, mają jasny pomysł na to, jak chcą grać, więc musimy być na to wyczuleni - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com). W jakim składzie wyjdzie Barcelona?

Co z Pedrim? Tak Barcelona ma zagrać w Lidze Mistrzów

Barcelona podejdzie do tej rywalizacji ze sporymi osłabieniami. Flick ogłosił na konferencji, że w meczu z Olympiakosem nie będzie miał do dyspozycji Raphinhi i Ferrana Torresa. Poza tym z powodu urazów wypadli tacy gracze, jak Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen. W związku z tym Flick ma ograniczone pole manewru.

Hiszpańskie media są niemal zgodne co do obsady ofensywnego tercetu Barcelony. W środku ataku znów pojawi się Rashford, a na skrzydłach ma zagrać Lamine Yamal oraz Roony Bardghji - jedynie "AS" zamiast Szweda widzi Fermina Lopeza jako lewego skrzydłowego.

W bramce Barcelony na pewno znajdzie się Wojciech Szczęsny. Jest też niemal pewna zgodność co do linii defensywy. "Sport", "AS" i fcbarcelonanoticias.com typują Alejandro Balde, Ronalda Araujo i Erica Garcię.

"Sport" twierdzi, że Garcia pojawi się na pozycji prawego obrońcy, a Araujo uzupełni środek obrony z Pau Cubarsim. Pozostałe źródła wskazują na duet Garcia - Araujo w środku defensywy, a w roli prawego obrońcy ma zagrać Jules Kounde.

Największe wątpliwości w Barcelonie są wokół występu Pedriego. "Sport" uważa, że Flick da odpocząć swojej gwieździe przed rywalizacją z Realem Madryt. Reszta mediów twierdzi, że Pedri znajdzie się w wyjściowym składzie Barcelony. "Pewniakiem" do gry jest Frenkie de Jong, a w przewidywaniach znajduje się Marc Casado czy Fermin Lopez.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Olympiakosem:

"Sport" - Szczęsny - Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado, De Jong - Yamal, Fermin, Bardghji - Rashford

"AS" - Szczęsny - Kounde, Araujo, Garcia, Balde - Pedri, De Jong, Casado - Yamal, Rashford, Fermin

fcbarcelonanoticias.com - Szczęsny - Kounde, Araujo, Garcia, Balde - Pedri, De Jong, Fermin - Yamal, Rashford, Bardghji

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Olympiakos od godz. 18:45 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.