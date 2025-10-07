Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Osiem goli w Lidze Mistrzyń. Pajor bohaterką Barcelony!
FC Barcelona dała koncert pięknej gry i lekcję piłki nożnej Bayernowi Monachium. W pierwszym meczu nowej edycji Ligi Mistrzyń zespół prowadzony przez Pere Romeu rozbił rywalki aż 7:1. Do siatki przeciwniczek trafiała też Ewa Pajor, która dała się zapamiętać przede wszystkim z efektownej bramki na 2:0. Koleżanki z trybun oklaskiwał Raphinha.
SOCCER-CHAMPIONS-BAR-FCB/
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona to jeden z głównych faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Podopieczne Pere Romeu w pierwszym meczu rozgrywek mierzyły się z Bayernem Monachium. W podstawowym składzie ubiegłorocznych finalistek znalazła się oczywiście Ewa Pajor. W gronie rezerwowych Bayernu mecz rozpoczęła Natalia Padilla-Bidas.

Zobacz wideo Jakub Kosecki szczerze o swojej karierze: Znajdź drugiego takiego wariata jak ja

Koncert Barcelony! Pajor z dwoma golami

Mecz rozpoczął się zgodnie z planem - od dominacji gospodyń. Już w czwartej minucie meczu wynik spotkania otworzyła Alexia Putellas, która technicznym strzałem sprzed pola karnego nie dała szans bramkarce rywalek.

Już w 12. minucie było 2:0. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyżej wyskoczyła Irene Paredes i oddała strzał, który zatrzymał się na poprzeczce. Najsprytniej przed linią bramkową zachowała się Ewa Pajor. Złożyła się do strzału nożycami i z bliska podwyższyła wynik.

To nie był koniec popisu Barcelony. Do przerwy do siatki bramki strzeżonej przez Emę Mahmutović trafiły jeszcze Esmee Bruts i Salma Paralluelo. Bayern było stać tylko na gola autorstwa Klary Buhl.

Po zmianie stron Barcelona dołożyła kolejne trafienie. Najpierw po raz drugi gola zdobyła Pajor, a dubletem rezultat ustaliła rezerwowa Claudia Pina. Gospodynie z trybun oklaskiwał Raphinha. 

Ostatecznie FC Barcelona wygrała 6:1, a Ewa Pajor rozegrała 73 minuty. Zmieniła ją Kika Nazareth. Kolejny mecz Katalonek w LM już 15 października. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Romą.

Warto odnotować, że w zespole Bayernu, który 16 października zagra z innym włoskim klubem, Juventusem - szansę zaprezentowania swoich umiejętności dostała Natalia Padilla-Bidas. Skrzydłowa reprezentacji Polski pojawiła się na murawie w 79. minucie. Zmieniła Leę Schuller.

  • FC Barcelona 7:1 Bayern Monachium (4:1)
  • Gole: Alexia Putellas' 4, Ewa Pajor' 12' 56, Esmee Brugts' 27, Salma Paralluelo' 45+1, Claudia Pina' 88' 90+2 - Klara Buhl' 32
  • FC Barcelona: Cata Coll (gk) - Ona Battle, Irene Paredes, Mapi Leon, Brugts - Bonmati (82' Schertenleib), Guijarro, Putellas (k) (82' Serrajordi)  - Graham Hansen (73' Lopez), Pajor (73' Nazareth), Paralluelo (56' Pina)
  • trener: Pere Romeu
  • Bayern: Mahmutović (gk) - Kett, Ballisager (63' Viggosdottir), Eriksson, Simon (41' Naschengweng) - Caruso, Stanway (k) - Tanikawa (63' Dallmann), Harder (63' Sehitler), Buhl - Schuller
  • trener: Jose Barcala
  • żółte kartki: Georgia Stanway, Katharina Naschenweng

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!