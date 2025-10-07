Co za trafienie Pajor! Fenomenalny gol w Lidze Mistrzyń

Ewa Pajor od początku sezonu znajduje się w znakomitej formie. W sześciu ligowych meczach zdobyła pięć goli i zaliczyła trzy asysty. We wtorkowy wieczór wraz z FC Barceloną rozpoczęła zmagania w Lidze Mistrzyń. Pierwszymi rywalkami Katalonek były zawodniczki Bayernu Monachium, które od pierwszych minut przekonały się o wielkiej sile Barcelony.

Pajor znów to zrobiła. Kapitalny gol w Lidze Mistrzyń

To była 12. minuta meczu. Po dośrodkowaniu w pole karne jedna z zawodniczek FC Barcelony uderzyła piłkę głową, a ta odbiła się od poprzeczki i wyszła w pole. Dopadła do niej Pajor i z najbliższej odległości złożyła się do strzału nożycami i trafiła do siatki, podwyższając prowadzenie gospodyń na 2:0. Wcześniej gola zdobyła Alexia Putellas.

"Pajor jest Pajor" - skwitował oficjalny profil FC Barcelony na portalu X.

Liga Mistrzyń to rozgrywki, w których Polka czuje się jak ryba w wodzie. W poprzednim sezonie w 11 meczach zdobyła sześć goli i zaliczyła dwie asysty. W rozgrywkach 2022/2023 - jeszcze w barwach VfL Wolfsburg - dziewięciokrotnie trafiała do siatki, tym samym zostając najskuteczniejszą zawodniczką tamtej edycji.

FC Barcelona to jeden z głównych faworytów do wygrania tegorocznych zmagań. W poprzednich dotarła do finału, gdzie musiała uznać wyższość Arsenalu. Zespół z Londynu wygrał 1:0 po golu Stiny Blackstenius.

W tegorocznej edycji LM Katalonki zmierzą się jeszcze z: Romą (15 października), Leuven (12 listopada), Chelsea (20 listopada), Benficą (10 grudnia) oraz Paris FC (17 grudnia).