Było już po meczu. Lewandowski rozmawiał z prezesem PSG. Wiadomo o czym

Robert Lewandowski z pewnością nie był pierwszoplanową postacią meczu FC Barcelona - PSG. Polski napastnik pojawił się na boisku dopiero w 72. minucie, gdy zmienił Marcusa Rashforda. Niewiele przez ten czas zdziałał. Kataloński "Sport" nazwał go nawet mianem "niezauważony", a "AS" przyznał, że w tym spotkaniu był "zupełnie nieistotny". Zdecydowanie więcej emocji niż sam występ wzbudziło to, co Lewandowski zrobił po końcowym gwizdku.

Przyłapali Lewandowskiego po meczu z PSG. O tym rozmawiał z Al-Khelaifim

Według francuskiego RMC Sport Polak spotkał się z prezesem PSG - Nasserem Al-Khelaifim. Panowie ucięli sobie nawet wspólną pogawędkę. - Katarski szef długo rozmawiał z Robertem Lewandowskim na stadionowych korytarzach. Napastnik katalońskiego klubu wyjaśnił, że jest pod wrażeniem młodego składu i ducha zespołu PSG - relacjonował portal.

Zdjęciem z tego spotkania podzielił się profil "La Source Parisienne" na platformie X. - Tak, Robert Lewandowski i prezes Nasser Al-Khelaifi przeprowadzili wczoraj wieczorem długą wymianę zdań po meczu. Polski napastnik wyjaśnił, że był pod wrażeniem talentu paryskiej drużyny, ale także jej utalentowanej młodzieży. Bardzo eleganckie zachowanie wobec paryskiego klubu - czytamy.

Lewandowski rozmawiał z szefem PSG. Nagle wmieszał się Laporta

Jak relacjonowało RMC Sport, do Lewandowskiego i Al-Khelaifiego po pewnym czasie dołączył także prezydent FC Barcelony - Joan Laporta. - To najlepsza drużyna, jaką widziałem od jakiegoś czasu - miał powiedzieć o zespole PSG. Komplementy nie wzięły się znikąd. W końcu paryżanie zwyciężyli w środowy wieczór 2:1 i to pomimo absencji Ousmane'a Dembele, Desire Doue czy Kwiczy Kwaracchelii. W ich składzie pojawili się za to 17-letni Ibrahim Mbaye czy dwa lata starszy Senny Mayulu, który strzelił jedną z bramek.

Wydaje się, że prezes PSG może czuć do Roberta Lewandowskiego pewną sympatię. Swego czasu pojawiały się pogłoski, że jego klub składał naszemu napastnikowi oferty kontraktu. Działo się również latem 2022 r., tuż przed przenosinami do FC Barcelony. Ostatecznie do stolicy Francji Lewandowski nigdy nie trafił i wydaje się, że na tym etapie kariery będzie to już niemożliwe.