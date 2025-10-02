Francuzi nie mają litości. Szydzą z Yamala po meczu FC Barcelona - PSG

Piłkarski los nie był łaskawy dla kibiców piłki nożnej i nie zezwolił na to, by na boisku spotkali się Yamal oraz Dembele. Obaj zawodnicy byli faworytami do zdobycia Złotej Piłki. Tam lepszy okazał się Francuz, a teraz przez jego kontuzję Hiszpan nie mógł mu się zrewanżować bezpośrednio w meczu. Mógł jednak pomęczyć oraz pokonać jego kolegów. PSG pojechało do Katalonii mocno osłabione, bo poza Dembele kontuzjowani byli m.in. Desire Doue, Chwicza Kwaracchelia i Marquinhos.

Yamal nie poszalał przeciwko PSG

Jednak Barcelonie, też osłabionej brakiem choćby Raphinhi czy Gaviego, nic to nie dało. Choć zespół Hansiego Flicka jako pierwszy wyszedł na prowadzenie po golu Ferrana Torresa, PSG odwróciło losy meczu, a w 90. minucie Goncalo Ramos zadał decydujący cios. Lamine Yamal? Stoczył wiele pojedynków z Nuno Mendesem na prawym skrzydle, wywalczył nawet żółtą kartkę dla Portugalczyka. Ten jednak się tym nie zdenerwował. Yamalowi nie wolno było w tym meczu za wiele, zwłaszcza w drugiej połowie. Słaby występ Hiszpana dał pożywkę dla francuskiego portalu So Foot, który dość bezpardonowo z niego zadrwił.

Francuzi bezlitośnie zadrwili z Yamala

So Foot znane jest z mniej formalnego stylu w swoich tekstach, ale tym razem nie cackali się nawet jak na swoje standardy. - Występ dobry dla tych, którzy robią kompilacje na YouTube. Jego dobre zagrania można zmieścić w trzydziestu sekundach. Pięknych trzydziestu sekundach, ale wciąż tylko w tylu - czytamy. Czytelnicy So Foot ocenili Yamala średnio na 4,22 (skala 1-10). Z kolei autor tekstu prześmiewczo wystawił mu ocenę 30/10.

Czy Yamal dostanie jeszcze okazję do rewanżu na Francuzach w tegorocznej Lidze Mistrzów, tego nie wiemy. Natomiast będzie mógł odbić sobie porażkę z paryżanami w następnym meczu ligowym. Barcelona rozegra go w niedzielę 5 października o 16:15 na wyjeździe z Sevillą.