Potwierdzają się doniesienia ws. Lewandowskiego. Flick podjął decyzję

"Ale poziom!" - można było pomyśleć już po kilkudziesięciu sekundach, gdy Lamine Yamal nabrał "ruletą" dwóch rywali. I ta myśl pojawiała się tego wieczoru jeszcze kilkukrotnie, gdy Yamal tańczył z piłką, finezyjnie podawał do Ferrrana Torresa albo zaczynał rajd wzdłuż bocznej linii. Pierwsza połowa była jego spektaklem. Robił coś cudownego i spoglądał na trybuny, domagając się od kibiców jeszcze głośniejszych braw i wiwatów. Ale Yamal zachwycający z piłką to już żadna nowość. Ostatnio Hansi Flick przypominał mu, że nawet talent jego kalibru nie wystarczy do wejścia na wyższy poziom, jeśli nie pójdzie w parze z ciężką pracą. I właśnie to, jak Yamal popracował w 19. minucie, z jaką determinacją ruszył do niedokładnego podania Vitinhi, okazało się mieć największy wpływ na wynik meczu. Yamal przejął piłkę w środku pola i dał początek bramkowej akcji. Zagrał do środka do Pedriego, ten podał do Markusa Rashforda na skrzydło, a on dograł piłkę w pole karne, między obrońców PSG, prosto do Ferrana Torresa. Gdy piłka wylądowała w bramce, w głowie pojawiła się znana już myśl: "Ale poziom!". Nie ostatni raz tego wieczoru.

Różnie zapowiadali ten mecz francuscy i hiszpańscy dziennikarze. Widzieli w nim rewanż za traumatyczną porażkę 1:6 sprzed ośmiu lat, po której paryżanie uzupełniali swój słownik o termin "remontada", Niedoszły finał z poprzedniego sezonu. Spotkanie najpiękniej grających dziś drużyn.

Barcelonę i PSG wiele łączy - Luis Enrique, Neymar, Messi i Ousmane Dembele; to ich piłkarze rozstrzygnęli między sobą losy Złotej Piłki; to u nich grają najbardziej utalentowani nastolatkowie; to projekty ich trenerów uchodzą dziś za najbardziej modne w całej Europie. I choć w ostatnich latach oba kluby błądziły na drodze do sukcesów, to w końcu je znalazły. I to w zaskakującym momencie - Barcelona, stojąc nad finansową przepaścią, zwróciła wzrok ku wychowankom, a PSG zdobyło upragnioną Ligę Mistrzów dopiero, gdy pozbyło się największych gwiazd.

Barcelona znów z dwoma Polakami. Szczęsny zaryzykował

Kontekst dla kibiców z Polski był natomiast oczywisty - kontuzja podstawowego bramkarza Joana Garcii sprawiła, że w Barcelonie znów oglądamy dwóch Polaków. W meczu z PSG długo tylko przyglądali się popisom kolegów - Szczęsny z bramki, będąc daleko od akcji, a Lewandowski z ławki rezerwowych. I choć PSG grało bez zdobywcy Złotej Piłki Ousmane Dembele, Chwiczy Kwaracchelii i Desire Doue, więc w ofensywie polegało na 17-letnim Ibrahimie Mbaye, dwa lata starszym Sennym Mayulu i 23-letnim Bradleyu Barcoli, to Szczęsny i tak miał co robić. Zaczął ten mecz spokojnie - od wyłapanego dośrodkowania i pewnego wyjścia poza pole karne, gdzie asekurował wysoko ustawionych obrońców. Po nerwowych wyjściach z pierwszych meczów, które rozgrywał w Barcelonie, nie było śladu. Polak dobrze odprowadzał też do linii końcowej Barcolę uniemożliwiając mu oddanie strzału i popisał się świetnym refleksem broniąc mocny strzał Achrafa Hakimiego z rzutu wolnego. Nie były to oszałamiające interwencje, ale rzetelnie wykonana robota.

W 38. minucie Barcelona popełniła grzech ciężki - pozwoliła Nuno Mendesowi się rozpędzić i szarżować z piłką niemal do samego pola karnego. Portugalczyk w idealnym momencie oddał piłkę Mayulu, który samym przyjęciem zgubił jeszcze Pau Cubarsiego i miał czas, by spokojnie uderzyć. Co istotne - Szczęsny rzucił się w ciemno, tuż przed tym jak Francuz oddał strzał. Decydowały ułamki sekund. Polak zaryzykował. Najpewniej założył, że tylko interweniując zawczasu, da sobie szansę na obronę strzału. Spodziewał się uderzenia w prawą stronę, ale nastolatek uderzył w lewo i doprowadził do wyrównania. Winnych straty bramki znajdziemy przynajmniej trzech. I w tym gronie nie uwzględniamy Szczęsnego. Czy gdyby poczekał do końca, mógłby odbić piłkę? Powtórki nie dają pewności. Mayulu miał wolną drogę do bramki, był ustawiony na wprost niej, uderzał z 12-13 metrów.

Po zmianie stron to PSG miało inicjatywę i częściej docierało z piłką do pola karnego. Szczęsny już na początku drugiej połowy musiał odbić dwa groźne uderzenia Barcoli, a później obronić niezbyt mocny strzał z dystansu Fabiana Ruiza, złapać piłkę po główce Nuno Mendesa i wyłapać kilka dograń przed bramkę. Radził sobie bez zarzutu. W końcówce meczu miał natomiast szczęście, bo Kang-In Lee uderzył w słupek. Szczęsnego trzeba też pochwalić za doskonałe wznowienie gry długim podaniem do Ferrana, dzięki któremu Barcelona błyskawicznie przeniosła się pod pole karne PSG. To był jej ostatnia wizyta w tym sektorze. Nie wykorzystała szansy, a po chwili goście ruszyli z kontrą. Hakimi perfekcyjnie dograł do Goncalo Ramosa, który strzelił gola na 2:1. Szczęsny był bez szans.

Potwierdzają się doniesienia ws. Lewandowskiego. Znów zaczął na ławce

Brak Lewandowskiego w pierwszej jedenastce nie był sensacją, a co najwyżej delikatnym zaskoczeniem. Już rano, w przewidywanych składach, "Mundo Deportivo" i "Marca" stawiały na występ Ferrana Torresa, a "Sport" i "AS" na Polaka, co tylko potwierdziło, że sytuacja z napastnikami w Barcelonie na pewno nie jest tak oczywista, jak w poprzednim sezonie, gdy najważniejsze mecze zawsze rozpoczynał Lewandowski.

Już kilka dni temu, po spotkaniu z Realem Oviedo, pisaliśmy o ustaleniach dziennikarza "The Athletic", który podał, że w najbliższym czasie Hansi Flick ma stawiać na Ferrana Torresa. Hierarchia z poprzedniego sezonu miała się zmienić z dwóch powodów - po pierwsze, Lewandowski stracił końcówkę okresu przygotowawczego i początek sezonu ze względu na kontuzję, a po drugie, wszedł w ostatni rok obowiązywania kontraktu i najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu opuści Barcelonę. 25-letni Ferran jest więc znacznie bardziej perspektywiczny.

Możliwe też, że Flick co mecz będzie wybierał napastnika lepiej pasującego do charakterystyki rywala. I nie dziwiłoby, że na PSG wypuścił Hiszpana, który lepiej atakuje wolną przestrzeń i bardziej pomaga zespołowi w pressingu. Flick mógł zakładać, że jego zespół nie będzie miał aż takiej kontroli nad meczem jak zazwyczaj i zmuszony będzie częściej polegać na kontratakach, więc wybór Ferrana był sensowny. Lewandowski to killer, król pola karnego, napastnik, którego koledzy muszą karmić podaniami. Jest skuteczniejszy niż Ferran i sprawniej wykańcza akcje. Pasuje zatem przede wszystkim do meczów, w których Barcelona atakuje pozycyjnie i stwarza sporo okazji.

Mecz z PSG taki nie był. Już po kwadransie można było stwierdzić, że decyzja Flicka miała sens. Ferran znakomicie uciekł obrońcom PSG, dostał prostopadłe podanie od Lamine Yamala, pierwszym kontaktem z piłką minął bramkarza, ale na drodze do bramki zdążył stanąć Illa Zabarny, który wybił piłkę sprzed linii. To był typowy ruch dla Hiszpana. U Polaka podobne wyjścia do piłki oglądamy coraz rzadziej. Ponadto, Ferran strzelił gola na 1:0. Był w tej sytuacji dobrze ustawiony i przytomnie zaatakował piłkę wślizgiem.

Lewandowski pojawił się na boisku dopiero w 72. minucie, przy wyniku 1:1, ale w okresie całkowitej dominacji PSG. To goście zachowali więcej sił, grali intensywniej i dokładniej. To oni znacznie dłużej utrzymywali się przy piłce. W ostatnich tygodniach kapitan reprezentacji Polski miał świetne wejścia z ławki rezerwowych - z Valencią wszedł na 23 minuty i strzelił dwa gole, a z Realem Oviedo zagrał 26 minut i wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. Przeciwko PSG nie miał jednak najmniejszych szans na zdobycie bramki. Rzadko w ogóle pojawiał się w okolicach pola karnego. Mamy wrażenie, że Flick wpuścił go za późno. Przespał moment, w którym PSG zaczęło przejmować inicjatywę. Nie odpowiedział w porę na ich ciosy. Później piłkarze Luisa Enrique kontrolowali już i Lewandowskiego, i Yamala, i Pedriego, i całą Barcelonę. Całkowicie zasłużyli na zwycięstwo.