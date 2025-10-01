Takiej oceny dla Lewandowskiego nikt się nie spodziewał. Bolesny cios

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski zagrali dla FC Barcelony w meczu z PSG w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bramkarz pojawił się w wyjściowym składzie, a napastnik wszedł w 72. minucie, zastępując Marcusa Rashforda. Katalończycy przegrali 1:2, a obaj Polacy zostali ocenieni przez hiszpańskie media.

Wojciech Szczęsny oceniony za mecz FC Barcelona - PSG. "Praktycznie bez szans"

35-latek miał kilka dobrych interwencji i niespecjalnie zawinił przy golach. Mimo to nie dostał wysokich not. "Chłodny" - tak podsumował go kataloński "Sport". Pod presją PSG popełnił kilka błędów nogami, ale obronił dwa groźne strzały, jeden z rzutu wolnego i drugi Barcoli po indywidualnym faulu. Był praktycznie bez szans, gdy padły bramki, choć mógł wyjść szybciej i je zablokować" - czytamy. A Polak dostał notę 5 (w skali 1-10).

"Bramkarz był zmuszony do zaledwie jednej obrony w pierwszej połowie i był dość spokojny o swoje rozegranie piłki. Niewiele mógł zrobić z golami strzelonymi mu w sytuacji jeden na jednego" - to z kolei opinia serwisu barcauniversal.com, gdzie Szczęsnego oceniono na 7.

Taką samą notę golkiper otrzymał od "El Desmarque". "Niewiele mógł zrobić przy stracie gola, ponieważ Mayulu został przed nim sam. Popisał się kilkoma świetnymi interwencjami zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie, dodając Katalończykom pewności siebie" - uzasadniono.

"Polak nie mógł pomóc przy dwóch straconych bramki. Popisał się dwiema dobrymi obronami, jedną po strzale Achrafa Hakimiego i drugą po uderzeniu Bradleya Barcoli" - tak występ golkipera podsumował dziennik "AS". Tam była tylko ocena opisowa, z kolei sama nota pojawiła się w "Mundo Deportivo". Jaka była? 3, najwyższa w zespole wraz z kilkoma innymi graczami (tam wyjątkowo była skala 1-6).

Robert Lewandowski oceniony za mecz FC Barcelona - PSG. Jedynka

Napastnik praktycznie nie był widoczny na boisku, co znalazło odzwierciedlenie w notach. "Niezauważony" - skwitował "Sport". "Prawie za każdym razem musiał grać tyłem do bramki. Nie potrafił w pełni wykorzystać potencjału każdej akcji i nie miał żadnych okazji do oddania strzału" - dodano, przyznając notę 5.

"Zupełnie nieistotny, choć prawdą jest, że biorąc pod uwagę, jak rozwijała się gra, był to dla niego najgorszy scenariusz" - tak występ Lewandowskiego podsumował "AS", gdzie pojawiła się wyłącznie ocena opisowa.

Z kolei "Mundo Deportivo" dało 37-latkowi notę 1 (w skali 1-6). Bez uzasadnienia, ale i tak może to zaboleć gracza. Natomiast 4 otrzymał on od "El Desmarque". "Ponieważ PSG koncentrowało się na swoim polu karnym, napastnik mógł zdziałać niewiele albo nic" - podkreślono.

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów FC Barcelona podejmie Olympiakos na Camp Nou. Spotkanie zaplanowano na 21 października.