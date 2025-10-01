Sensacja w czołówce! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach

Druga kolejka Ligi Mistrzów za nami. W środowy wieczór kibice mogli obejrzeć kolejne dziewięć spotkań. Najwięcej emocji wzbudzało oczywiście hitowe starcie FC Barcelony z broniącym tytułu PSG. Choć po golu Ferrana Torresa Katalończycy prowadzili, to ostatecznie przegrali 1:2. Zwycięstwo PSG dali Senny Mayulu i Goncalo Ramos. Poza tym zobaczyliśmy m.in. sensacyjny remis Manchesteru City z Monaco 2:2 czy wygraną Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao 4:1. Jak te wyniki przełożyły się na sytuację w tabeli?

Bayern liderem Ligi Mistrzów. Sześć drużyn z kompletem punktów

Po dwóch kolejkach kompletem zwycięstw może pochwalić się raptem sześć drużyn. Oczywiście wszystkie one zajmują sześć pierwszych miejsc. Liderem w tym momencie jest Bayern Monachium, który może pochwalić się najwyższym bilansem bramkowym 8:1. We wtorek rozgromił Pafos FC aż 5:1, a wcześniej Chelsea 3:1. Podium uzupełniają Real Madryt i PSG.

Największą sensacją jest natomiast to, kto znalazł się tuż poza nim. O ile czwarte miejsce Interu i piąte Arsenalu nie dziwi, o tyle szóste Karabachu Agdam już tak. Azerowie w środę sprawili kolejną sensację i do zwycięstwa nad Benficą 3:2 dołożyli triumf w meczu z FC Kopenhagą 2:0. Poza nimi w czołowej ósemce, która gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału, są także Borussia Dortmund i Manchester City (oba kluby mają po cztery punkty).

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów. Oto miejsce FC Barcelony

W tym gronie brakuje m.in. FC Barcelony. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego po porażce z PSG z dorobkiem trzech punktów jest 16. Tuż przed nią plasuje się Eintracht Frankfurt, a za nią Liverpool. Drużyny, które zajmą miejsca 9-24, będą rywalizowały w 1/16 finału.

Sporo niespodzianek znajdziemy także na dole tabeli. Wśród ekip, zajmujących miejsca 25-34, które nie dają awansu do 1/16 finału, znalazły się m.in. Bayer Leverkusen, Benfica czy AS Monaco. Do niechlubnego grona zespołów z kompletem porażek należą cztery drużyny. To 33. Benfica, 34. Athletic Bilbao oraz dwie najsłabsze drużyny - Ajax Amsterdam i Kairat Ałmaty.

Tabela Ligi Mistrzów po drugiej kolejce fazy ligowej: