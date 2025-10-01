Powrót na stronę główną
Sensacja w czołówce! Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach
FC Barcelona przegrała z Paris Saint-Germain 1:2 w środowym szlagierze Ligi Mistrzów. Tym samym obrońcy tytułu sprzed roku pozostają niepokonani w tej edycji i obecnie zajmują miejsce na podium. Poza nimi komplet punktów ma także pięć innych drużyn. Oto jak w tym momencie wygląda tabela po dwóch rozegranych kolejkach. W czołówce nie brakuje niespodzianki.
Druga kolejka Ligi Mistrzów za nami. W środowy wieczór kibice mogli obejrzeć kolejne dziewięć spotkań. Najwięcej emocji wzbudzało oczywiście hitowe starcie FC Barcelony z broniącym tytułu PSG. Choć po golu Ferrana Torresa Katalończycy prowadzili, to ostatecznie przegrali 1:2. Zwycięstwo PSG dali Senny Mayulu i Goncalo Ramos. Poza tym zobaczyliśmy m.in. sensacyjny remis Manchesteru City z Monaco 2:2 czy wygraną Borussii Dortmund z Athletikiem Bilbao 4:1. Jak te wyniki przełożyły się na sytuację w tabeli?

Bayern liderem Ligi Mistrzów. Sześć drużyn z kompletem punktów

Po dwóch kolejkach kompletem zwycięstw może pochwalić się raptem sześć drużyn. Oczywiście wszystkie one zajmują sześć pierwszych miejsc. Liderem w tym momencie jest Bayern Monachium, który może pochwalić się najwyższym bilansem bramkowym 8:1. We wtorek rozgromił Pafos FC aż 5:1, a wcześniej Chelsea 3:1. Podium uzupełniają Real Madryt i PSG. 

Największą sensacją jest natomiast to, kto znalazł się tuż poza nim. O ile czwarte miejsce Interu i piąte Arsenalu nie dziwi, o tyle szóste Karabachu Agdam już tak. Azerowie w środę sprawili kolejną sensację i do zwycięstwa nad Benficą 3:2 dołożyli triumf w meczu z FC Kopenhagą 2:0. Poza nimi w czołowej ósemce, która gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału, są także Borussia Dortmund i Manchester City (oba kluby mają po cztery punkty).

Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów. Oto miejsce FC Barcelony

W tym gronie brakuje m.in. FC Barcelony. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego po porażce z PSG z dorobkiem trzech punktów jest 16. Tuż przed nią plasuje się Eintracht Frankfurt, a za nią Liverpool. Drużyny, które zajmą miejsca 9-24, będą rywalizowały w 1/16 finału.

Sporo niespodzianek znajdziemy także na dole tabeli. Wśród ekip, zajmujących miejsca 25-34, które nie dają awansu do 1/16 finału, znalazły się m.in. Bayer Leverkusen, Benfica czy AS Monaco. Do niechlubnego grona zespołów z kompletem porażek należą cztery drużyny. To 33. Benfica, 34. Athletic Bilbao oraz dwie najsłabsze drużyny - Ajax Amsterdam i Kairat Ałmaty.

Tabela Ligi Mistrzów po drugiej kolejce fazy ligowej:

  1. Bayern Monachium - bilans bramek: 8-2, 6 punktów 
  2. Real Madryt - 7-1, 6 pkt
  3. PSG - 6-1, 6 pkt
  4. Inter Mediolan - 5-0, 6 pkt
  5. Arsenal - 4-0, 6 pkt
  6. Karabach Agdam - 5-2, 6 pkt 
  7. Borussia Dortmund - 8-5, 4 pkt
  8. Manchester City - 4-2, 4 pkt
  9. Tottenham - 3-2, 4 pkt
  10. Atletico Madryt - 7-4, 3 pkt
  11. Newcastle United - 5-2, 3 pkt 
  12. Olympique Marsylia - 5-2, 3 pkt
  13. Club Brugge - 5-3, 3 pkt
  14. Sporting CP - 5-3, 3 pkt
  15. Eintracht Frankfurt - 6-6, 3 pkt
  16. FC Barcelona - 3-3, 3 pkt
  17. Liverpool - 3-3, 3 pkt
  18. Chelsea - 2-3, 3 pkt
  19. Napoli - 2-3, 3 pkt
  20. Royale Union SG - 3-5, 3 pkt 
  21. Galatasaray - 2-5, 3 pkt
  22. Atalanta Bergamo - 2-5, 3 pkt
  23. Juventus - 6-6, 2 pkt
  24. FK Bodo/Glimt - 4-4, 2 pkt
  25. Bayer Leverkusen - 3-3, 2 pkt 
  26. Villarreal - 2-3, 1 pkt
  27. Olympiakos Pireus - 0-2, 1 pkt
  28. AS Monaco - 3-6, 1 pkt
  29. PSV - 2-4, 1 pkt
  30. FC Kopenhaga - 2-4, 1 pkt
  31. Slavia Praga - 2-5, 1 pkt
  32. Pafos FC - 1-5, 1 pkt
  33. Benfica Lizbona - 2-4, 0 pkt
  34. Athletic Bilbao - 1-6, 0 pkt
  35. Ajax Amsterdam - 0-6, 0 pkt
  36. Kairat Ałmaty - 1-9, 0 pkt

