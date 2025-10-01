Oto co dostał bramkarz za puszczenie pięciu goli w LM. To nie żart

Pięć goli - tyle wpuścił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów Szerchan Kalmurza. 18-letni bramkarz Kairata Ałmaty nie powstrzymał wielkiego Realu Madryt. Aż trzykrotnie pokonał go Kylian Mbappe i po razie Eduardro Camavinga i Brahim Diaz. Wydawać by się mogło, że po takim laniu młody golkiper może być wręcz załamany. Tymczasem jest zupełnie przeciwnie...

Bramkarz Kairata puścił goli z Realem. Dzień później dostał... "mały prezent"

Kalmurza za swój występ wcale nie dostał bury, tylko wyjątkową nagrodę. Sprezentował mu ją Ulugbek Szaripow - kazachski przedsiębiorca, założyciel marki odzieżowej Shoqan, który w 2019 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy "Forbesa" 30 under 30 (30 najzdolniejszych ludzi przed 30-tką - red.) w swoim kraju. Co takiego mu dał?

Chodzi o wielki, czarny samochód chińskiej marki Exeed. Moment przekazania kluczyków do auta uwieczniono zresztą na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe. - Mały prezent. Jesteś świetnym facetem, dałeś nam mnóstwo emocji. Najważniejsze, żebyś się nie zatrzymywał - powiedział Kalmurzie Szaripow.

Co za historia! 18-latek przypadkiem wszedł do składu. Już go docenili

Młodziutki bramkarz nie posiadał się ze szczęścia. Prezent wywołał na nim ogromne wrażenie. Dlatego też czule uściskał darczyńcę. - Jesteś fantastycznym gościem i bardzo cię szanuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję - odpowiedział zdziwiony Kalmurza.

Młodemu bramkarzowi trzeba jednak oddać, że mimo puszczenia aż pięciu bramek, pokazał znakomite umiejętności. We wtorek obronił aż 7 strzałów, w tym jeden, gdy w stuprocentowej sytuacji znalazł się Kylian Mbappe. Dobrze wyglądał także dwa tygodnie temu w debiutanckim meczu swojej ekipy w Lidze Mistrzów ze Sportingiem Lizbona (1:4). Stracił wówczas cztery gole, ale za to obronił rzut karny Hjulmanda. Należy również dodać, że Kalmurza jest dopiero trzecim bramkarzem Kairata i do składu wskoczył zupełnym przypadkiem. Wszystko przez kontuzję dwóch starszych bramkarzy - Aleksandra Zarutskiego i Temirlana Anarbekowa.