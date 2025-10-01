Oto co dostał bramkarz za puszczenie pięciu goli w LM. To nie żart

Pięć goli - tyle wpuścił we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów Szerchan Kalmurza. 18-letni bramkarz Kairata Ałmaty nie powstrzymał wielkiego Realu Madryt. Aż trzykrotnie pokonał go Kylian Mbappe i po razie Eduardro Camavinga i Brahim Diaz. Wydawać by się mogło, że po takim laniu młody golkiper może być wręcz załamany. Tymczasem jest zupełnie przeciwnie...
Kalmurza za swój występ wcale nie dostał bury, tylko wyjątkową nagrodę. Sprezentował mu ją Ulugbek Szaripow - kazachski przedsiębiorca, założyciel marki odzieżowej Shoqan, który w 2019 r. znalazł się na pierwszym miejscu listy "Forbesa" 30 under 30 (30 najzdolniejszych ludzi przed 30-tką - red.) w swoim kraju. Co takiego mu dał?
Chodzi o wielki, czarny samochód chińskiej marki Exeed. Moment przekazania kluczyków do auta uwieczniono zresztą na nagraniu, które szybko obiegło media społecznościowe. - Mały prezent. Jesteś świetnym facetem, dałeś nam mnóstwo emocji. Najważniejsze, żebyś się nie zatrzymywał - powiedział Kalmurzie Szaripow.
Młodziutki bramkarz nie posiadał się ze szczęścia. Prezent wywołał na nim ogromne wrażenie. Dlatego też czule uściskał darczyńcę. - Jesteś fantastycznym gościem i bardzo cię szanuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję - odpowiedział zdziwiony Kalmurza.
Młodemu bramkarzowi trzeba jednak oddać, że mimo puszczenia aż pięciu bramek, pokazał znakomite umiejętności. We wtorek obronił aż 7 strzałów, w tym jeden, gdy w stuprocentowej sytuacji znalazł się Kylian Mbappe. Dobrze wyglądał także dwa tygodnie temu w debiutanckim meczu swojej ekipy w Lidze Mistrzów ze Sportingiem Lizbona (1:4). Stracił wówczas cztery gole, ale za to obronił rzut karny Hjulmanda. Należy również dodać, że Kalmurza jest dopiero trzecim bramkarzem Kairata i do składu wskoczył zupełnym przypadkiem. Wszystko przez kontuzję dwóch starszych bramkarzy - Aleksandra Zarutskiego i Temirlana Anarbekowa.
