Borek wydał wyrok ws. Lewandowskiego. Tych słów już nie cofnie

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów zapowiada się bardzo ciekawie. Wtorkowe mecze opiewały w wiele niespodzianek - Liverpool sensacyjnie poległ 0:1 z Galatasaray, a Tottenham rzutem na taśmę doprowadził do wyrównania 2:2 w starciu z Bodo/Glimt. Inni faworyci, tacy jak Real Madryt czy Bayern Monachium nie zawiedli. Zespoły pewnie rozbiły swoich rywali - Kairat Almaty i Pafos kolejno 5:0 i 5:1. W środę również nie zabraknie hitów, takich jak Barcelona - PSG.

Eksperci: Tyle goli w Lidze Mistrzów strzeli Robert Lewandowski

Kiedy wydawało się, że w tym sezonie Liga Mistrzów nie będzie dostępna w TVP, stacja zawarła porozumienie z Canal+ i może pokazywać jedno spotkanie w tygodniu meczowym. W Telewizji Polskiej kibice mogli już obejrzeć starcie Chelsea z Benficą Lizbona. W związku z powrotem Champions League do TVP w social mediach TVP Sport został zamieszczony film z udziałem Mateusza Borka, Michała Zachodnego, czy Grzegorza Mielcarskiego, którzy wytypowali m.in. największe zaskoczenie i rozczarowanie, a także ile goli strzeli Robert Lewandowski.

Zdaniem Mateusza Borka i Michała Zachodnego MVP tego sezonu Ligi Mistrzów będzie Lamine Yamal. Z kolei Grzegorz Mielcarski wskazał Kyliana Mbappe. Borek wskazał Francuza jako "najlepszego strzelca" tej edycji LM. Tu eksperci się podzielili, bo Zachodny wymienił Erlinga Haalanda, a Mielcarski wyznał, iż chciałby, by to był Robert Lewandowski.

Ile Polak strzeli goli w tym sezonie Ligi Mistrzów? - Sześć - odparł Mateusz Borek. Jego koledzy byli bardziej optymistyczni. Grzegorz Mielcarski uznał, iż 37-latek zdobędzie dziesięć bramek. Michał Zachodny stwierdził, iż "Lewy" zanotuje osiem trafień.

Eksperci byli zgodni, że największym rozczarowaniem tego sezonu Ligi Mistrzów będzie któraś z angielskich drużyn. Ponadto Borek i Mielcarski wskazali bezpośrednio na Chelsea. Czy te przewidywania się sprawdzą? Zobaczymy na koniec sezonu.