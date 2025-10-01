Neuer spiął się z dziennikarzem po meczu LM. "Gdybyś grał w piłkę..."

Kibice Bayernu Monachium mają dużo powodów do radości. Zespół Vincenta Kompany'ego rozpoczął sezon Bundesligi od pięciu zwycięstw. W Lidze Mistrzów także nie zawodzi. Bawarczycy zanotowali we wtorek drugi triumf z rzędu, perfekcyjnie wywiązując się z roli faworyta. Pokonali bowiem na wyjeździe cypryjski Pafos 5:1. Już w pierwszej połowie losy meczu były właściwie rozstrzygnięte, bo Bayern prowadził 4:1.

Neuer miał spięcie z dziennikarzem

W 34. minucie na tablicy świetlnej widniał rezultat 0:4, a w końcówce pierwszej połowy Bayern dał się zaskoczyć drużynie gospodarzy. Gola strzelił Mislav Orsić. Jeden z dziennikarzy zapytał o tę bramkę Manuela Neuera.

Szybko atmosfera stała się nerwowa, ponieważ dziennikarz zasugerował, że Neuer mógł się lepiej zachować przy sytuacji, w której Pafos strzelił jedynego gola. Niemiecki golkiper zapytał go, czy w przeszłości miał okazję grać na pozycji bramkarza. Dziennikarz odpowiedział przecząco.

- Szkoda, że nie byłeś bramkarzem. Piłka najpierw poleciała prosto, a potem obrała inną trajektorię. Leciała w moim kierunku, a następnie, stosunkowo późno, skręciła w prawo - podkreślił Neuer.

- Gdybyś grał w piłkę nożną, wiedziałbyś, o czym mówię. Więc właśnie to jest moja odpowiedź na to pytanie - dodał 39-latek.

Bayern liderem Ligi Mistrzów. Korzystna sytuacja

Po wtorkowych meczach Bayern wysunął się na prowadzenie w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bawarczycy mają komplet sześciu punktów i bilans bramek 8:2. Poza rozgromieniem mistrza Cypru pokonali na własnym stadionie Chelsea (3:1). W następnej kolejce Neuer i spółka będą wyraźnymi faworytami do zwycięstwa. Zmierzą się u siebie z belgijskim Clubem Brugge.