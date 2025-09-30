Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów. Jest nowy lider

Liga Mistrzów weszła w drugą kolejkę fazy ligowej. W pierwszych wtorkowych meczach Real Madryt zdemolował 5:0 Kajrat Ałmaty, natomiast Atalanta wyszarpała zwycięstwo 2:1 nad Club Brugge. Sporo działo się również w siedmiu późniejszych spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Działo się w Lidze Mistrzów. Zmiana lidera i kilka wysokich zwycięstw

Strzelecki popis dał Bayern Monachium, który rozbił 5:1 Pafos. Wysokie zwycięstwa odniosły również: Olympique Marsylia - 4:0 nad Ajaxem Amsterdam, Inter Mediolan - 3:0 nad Slavią Praga oraz Atletico Madryt - 5:1 nad Eintrachtem Frankfurt (Niemcy to osobliwy przypadek, gdyż w pierwszej kolejce zdemolowali 5:1 Galatasaray).

W trzech pozostałych spotkaniach rywalizowały angielskie zespoły. I tylko Chelsea może być zadowolona, gdyż pokonała 1:0 Benficę. Tottenham niespodziewanie zremisował 2:2 z Bodo/Glimt, natomiast Liverpool sensacyjnie przegrał 0:1 z Galatasaray.

Sprawdź także: Courtois przeszedł do historii Ligi Mistrzów! Czekali 28 lat

To wszystko przyniosło zmiany w tabeli fazy ligowej LM. W tym na szczycie - po wysokim zwycięstwie Real nie nacieszył się prowadzeniem, które po kilku godzinach stracił na rzecz Bayernu. Dwóm gigantom kroku dotrzymuje trzeci Inter, ustępujący im tylko bilansem bramek. Blisko podium są Tottenham, który też nie przegrał żadnego z dwóch pierwszych meczów, oraz Atletico i Olympique, a to za sprawą wysokich wygranych. Na samym dnie jest Kajrat, bez punktu i z bilansem bramkowym 1-9, ale niewiele lepszy jest Ajax - bez punktu i strzelonego gola, za to z sześcioma straconymi.

Liga Mistrzów. Tabela po wtorkowych meczach 2. kolejki fazy ligowej

Bayern Monachium - 2 mecze, 6 punktów, 8-2 bilans bramek Real Madryt - 2, 6 pkt, 7-1 Inter Mediolan, 2, 6 pkt, Tottenham - 2, 4 pkt, 3-2 PSG - 1, 3 pkt, 4-0 Atletico Madryt - 2, 3 pkt, 7-4 Olympique Marsylia - 2, 3 pkt, 5-2 Sporting - 1, 3 pkt, 4-1 Club Brugge - 2, 3 pkt, 5-3 Royale Union SG - 1, 3 pkt, 3-1 Arsenal - 1, 3 pkt, 2-0 Manchester City - 1, 3 pkt, 2-0 Karabach Agdam - 1, 3 pkt, 3-2 Barcelona - 1, 3 pkt, 2-1 Eintracht Frankfurt - 2, 3 pkt, 6-6 Liverpool - 2, 3 pkt, 3-3 Chelsea - 2, 3 pkt, 2-3 Galatasaray - 2, 3 pkt, 2-5 Atalanta - 2, 3 pkt, 2-5 Bodo/Glimt - 2, 2 pkt, 4-4 Borussia Dortmund - 1, 1 pkt, 4-4 Juventus - 1, 1 pkt, 4-4 Bayer Leverkusen - 1, 1 pkt, 2-2 FC Kopenhaga - 1, 1 pkt, 2-2 Olympiakos - 1, 1 pkt, 0-0 Slavia Praga - 1, 1 pkt, 2-5 Pafos - 2, 1 pkt, 1-5 Newcastle United - 1, 0 pkt, 1-2 Villarreal - 1, 0 pkt, 0-1 Benfica - 2, 0 pkt, 2-4 PSV - 1, 0 pkt, 1-3 Athletic Bilbao - 1, 0 pkt, 0-2 Napoli - 1, 0 pkt, 0-2 AS Monaco - 1, 0 pkt, 1-4 Ajax Amsterdam - 2, 0 pkt, 0-6 Kajrat Ałmaty - 2, 0 pkt, 1-9

Pozostałych dziewięć spotkań drugiej kolejki Ligi Mistrzów, w tym FC Barcelona - PSG, odbędzie się w środę 1 października. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych, wyników i najważniejszych doniesień na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.