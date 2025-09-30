Powrót na stronę główną
Mbappe przebił już Messiego i Ronaldo! Niesamowity
Kylian Mbappe jest w wybornej formie na początku tego sezonu. Francuz popisał się hat-trickiem w meczu Ligi Mistrzów z zespołem z Kazachstanu - Kajrat Ałmaty i znów zapisał się w historii Ligi Mistrzów. W jednym z zestawień statystycznym dogonił gwiazdę włoskiej piłki.
Fot. Pavel Mikheyev / REUTERS

Kylian Mbappe błysnął we wtorkowym pojedynku Kajrat Ałmaty - Real Madryt. Francuski napastnik strzelił hat-tricka (25., 52. i 73. minuta), a mógł nawet zdobyć dwa razy więcej goli. 26-letni zawodnik z pięcioma bramkami jest liderem najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. "Tylko na początku meczu Kairat Almaty mógł liczyć na sensację w meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Potem sprawy w swoje nogi wziął znakomicie dysponowany Kylian Mbappe, który zdobył trzy gole, a mógł nawet więcej!" - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

Kylian Mbappe dogonił Filippo Inzaghiego

Kylian Mbappe już po raz trzeci w swojej karierze strzelił hat-tricka w meczu wyjazdowym Ligi Mistrzów. Wcześniej dokonał tego w barwach PSG. Było to jednak dawno temu, bo 16 lutego 2021 roku (w wygranym 4:1 meczu z Barceloną) i 22 października 2019 roku (w zwycięskim 5:0 starciu z FC Brugge). Tylko jeden zawodnik w historii Champions League, obok Mbappe, miał trzy hat-tricki w spotkaniach wyjazdowych. Był to były świetny napastnik reprezentacji Włoch, Juventusu Milanu - Filippo Inzaghi. 

Mbappe swoim wyczynem, jak zauważył Opta Analyst w serwisie X, wyprzedził w zestawieniu piłkarzy z największą ilością hat-tricków w pojedynkach wyjazdowych wielkie gwiazdy piłki nożnej, takie jak Argentyńczyk Leo Messi i Portugalczyk Cristiano Ronaldo. 

Mbappe kolejną szansę na poprawę swojego dorobku strzeleckiego w Lidze Mistrzów będzie miał 22 października (godz. 21). Wtedy Real Madryt zagra przed własną publicznością z Juventusem. A kolejny pojedynek wyjazdowy drużyna Xabiego Alonso zagra 4 listopada (godz. 21). Wtedy Mbappe będzie miał bardzo trudno, by pobić rekord hat-tricków bo rywalem będzie mistrz Anglii - Liverpool. 

Najwięcej hat-tricków w meczach wyjazdowych Ligi Mistrzów

  • 3 - Kylian Mbappe
  • 3 - Filippo Inzaghi
  • 2 - Leo Messi
  • 2 - Cristiano Ronaldo
  • 2 - Luiz Adriano
  • 2 - Michael Owen
  • 2 - Olivier Giroud
  • 2 - Andrij Szewczenko

