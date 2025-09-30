Courtois przeszedł do historii Ligi Mistrzów! Czekali 28 lat

Real Madryt bez żadnych problemów odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie w fazie ligowej Champions League. Drużyna prowadzona przez trenera Xabiego Alonso aż 5:0 (1:0) pokonała na wyjeździe kazachski zespół Kajrat Ałmaty. Bohaterem meczu był Kylian Mbappe, który popisał się hat-trickiem (bramki w 25., 52. i 74. minucie). Gole zdobyli również zmiennicy: Eduardo Camavinga (83.) oraz Brahim Diaz (93.).

Thibaut Courtois z historycznym osiągnięciem

Do ciekawej historii doszło przy drugim golu dla Realu Madryt, którego zdobył Mbappe. Akcję rozpoczął bowiem dalekim podaniem z własnego pola karnego bramkarz Thibaut Courtois. Po jego dalekim podaniu Mbappe uprzedził obrońcę i przelobował wychodzącego bramkarza rywali z dziesięciu metrów. Akcję tę można zobaczyć w linku poniżej.

Thibaut Courtois został dopiero drugim bramkarzem w historii Realu Madryt, który asystował przy golu w meczu Ligi Mistrzów.

Tym pierwszym był Santiago Canizares w meczu z Olympiakosem Pireus w październiku 1997 roku, a więc prawie 28 lat temu!

Courtois jest też jedynym bramkarzem Ligi Mistrzów, któremu w ciągu ostatnich 10 lat udało się mieć dwie asysty i to w dwóch różnych klubach (wcześniej jedną w Chelsea).

Belg w tym sezonie zagrał 15 spotkań (licząc też Klubowe Mistrzostwa Świata), wpuścił 17 bramek i miał sześć czystych kont. W sumie jego bilans w Realu Madryt to: 297 meczów, 291 wpuszczonych goli i 117 spotkań bez wpuszczonej bramki.

Real Madryt przynajmniej na kilka godzin został nowym liderem Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce zagra z Juventusem. Mecz odbędzie się 22 października o godz. 21 w Madrycie.