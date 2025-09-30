Flick się nie certoli ws. Yamala. "Nie podoba mi się to"

Ostatnio Lamine Yamal miał problemy z pachwiną po powrocie z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Przez to 18-latka zabrakło przy okazji meczów Barcelony z Valencią (6:0), Getafe (3:0), Realem Oviedo (3:1) i Newcastle United (2:1). Potem Yamal wszedł z ławki rezerwowych w meczu z Realem Sociedad i od razu asystował przy trafieniu Roberta Lewandowskiego na 2:1. - Dobrze mieć Yamala z powrotem. Pokazał swoją umiejętność do kreowania okazji, do wykonywania ostatniego podania - mówił Hansi Flick na pomeczowej konferencji prasowej.

Flick wskazał, co Yamal może poprawić. "Nie lubię tego"

Przy okazji konferencji prasowej przed meczem z Paris Saint-Germain Flick otrzymał istotne pytanie od dziennikarza w kontekście Yamala. Przedstawiciel "Television Espanola" zapytał trenera Barcelony, czy Yamal jest "najbardziej decydującym piłkarzem o losach meczu w Europie". Flick od razu zaznaczył, że to stwierdzenie mu się nie spodobało i widzi pewien aspekt, który Yamal może poprawić.

- Dla mnie takie mówienie, że ktoś jest "super, super"... Nie lubię tego. Lamine jest wybitny, ale teraz w naszej drużynie mamy kilku takich graczy. Ma 18 lat i dla mnie musi skupić się również na ciężkiej pracy, to nie zawsze jest łatwe. Z talentem możesz dojść na ten poziom, ale żeby osiągnąć kolejny poziom, może jeden-dwa kolejne kroki, co myślę, że jest w stanie zrobić, musi ciężko pracować. To jest to, czego też potrzebuje. Nie chodzi tylko o granie z piłką, ale także bronienie - tłumaczył Flick.

- Tego potrzebujemy również od każdego zawodnika, nie tylko od innych, także od tak świetnego gracza z piłką jak on. Myślę, że to robi różnicę - dodał trener Barcelony (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Barcelona chce pozostania Yamala w klubie podczas przerwy? "To nie moja praca"

Po kontuzji Yamala pojawiły się spore kontrowersje wokół Luisa de la Fuente, selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Teraz klub nie chciałby puszczać 18-latka na październikowe zgrupowanie Hiszpanów. - Czy lepiej, żeby Yamal został w klubie? To nie moja praca. To selekcjoner Hiszpanii się tym zajmuje, to jego praca i jego decyzje - stwierdził krótko Flick.

Jak na te słowa trenera Barcelony reagował selekcjoner kadry Hiszpanii? - Myślisz, że dzisiaj, w mojej ojczyźnie, ciesząc się tą chwilą, pamiętam o tym, co powiedział Flick? Nie, nie interesuje mnie to - komentuje de la Fuente.

Niewykluczone, że Yamal znajdzie się w wyjściowym składzie Barcelony na środowy mecz z Paris Saint-Germain, który rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.