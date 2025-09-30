Włosi wydali wyrok ws. Zielińskiego. Na godziny przed meczem LM

Piotr Zieliński rozpoczął drugi sezon w barwach Interu Mediolan. Choć doszło do zmiany trenera - Simone Inzaghi odszedł do Al-Hilal i został zastąpiony przez Cristiana Chivu - to Polak nie zyskał większego zaufania u nowego szkoleniowca. Do tej pory Zieliński wchodził z ławki w meczach z Torino (5:0), Udinese Calcio (1:2), Juventusem (3:4) i Ajaksem Amsterdam (2:0), w których uzbierał łącznie 51 minut. Czy ten stan ulegnie zmianie przy okazji wtorkowego meczu Interu ze Slavią Praga w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów?

Włosi ogłaszają ws. Zielińskiego. Nie będzie go w wyjściowym składzie Interu

Z doniesień włoskich mediów wynika, że Zieliński nie dostanie pierwszej szansy na występ w wyjściowym składzie Interu. Trener Chivu ma postawić w środku pola na tercet Hakan Calhanoglu - Nicolo Barella - Petar Sucić. Z wypowiedzi trenera Interu podczas przedmeczowej konferencji prasowej można było jasno wywnioskować, że Zieliński jest brany pod uwagę do gry także w roli defensywnego pomocnika, którym w Interze jest obecnie Calhanoglu.

- Nie tylko Barella może zastąpić Calhanoglu. Jest też Zieliński, bo wnosi coś więcej do drużyny w kontekście prowadzenia i utrzymywania piłki - opowiadał Chivu. Należy się więc spodziewać, że Zieliński dostanie szansę w spotkaniu ze Slavią Praga, wchodząc z ławki rezerwowych.

Pewnym zaskoczeniem w składzie Interu może być występ Ange-Yoana Bonny'ego w duecie z Lautaro Martinezem. W ostatnim ligowym meczu, w którym Inter wygrał 2:0 z Cagliari, od początku zagrał duet Marcus Thuram - Lautaro Martinez, a Francesco Pio Esposito strzelił gola, wchodząc z ławki.

Przewidywany skład Interu Mediolan na mecz ze Slavią Praga według "La Gazzetty dello Sport":

Yann Sommer - Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Petar Sucić, Federico Dimarco - Ange-Yoan Bonny, Lautaro Martinez

Mecz Inter Mediolan - Slavia Praga odbędzie się we wtorek o godz. 21:00.

Zieliński chce zostać w Interze. "Będę w stanie wiele dać drużynie"

Zieliński nie ma wątpliwości, że chce nadal być piłkarzem Interu. - Niestety, kontuzje odbiły się negatywnie na moim pierwszym sezonie w Interze. Ale kiedy grałem, to było dobrze i z tego jestem zadowolony. W tym sezonie chcę udowodnić, że będę w stanie wiele dać drużynie. Chcę zostać, chcę dać z siebie wszystko, chcę pokazać kibicom Zielińskiego z przeszłości - opowiadał reprezentant Polski przy okazji meczu z Finlandią.