Burza po decyzji Flicka ws. Lewandowskiego. Kibice wydali wyrok

Cztery - to liczba goli, które w tym sezonie zdobył zarówno Robert Lewandowski, jak i Ferran Torres. Polak przegapił inaugurację sezonu ligi hiszpańskiej z Mallorką z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Lewandowski zaliczył dublet w wygranym 6:0 meczu z Valencią, natomiast Torres dwukrotnie pokonał bramkarza Getafe (3:0). W związku z tym, że reprezentant Polski powoli wraca do formy, to pojawiło się pytanie - na kogo postawi Hansi Flick przy okazji środowego meczu z Paris Saint-Germain w fazie ligowej Ligi Mistrzów?

Burza po decyzji Flicka. "Znamy ten scenariusz"

Dziennik "Sport" przewiduje, że wybór Flicka padnie na Torresa, a nie na Lewandowskiego. Powód? Niemiecki trener chce, by Barcelona intensywnie pressowała PSG, a w tym lepiej od Polaka sprawdzi się Ferran. - Lewandowski czy Ferran? Myślę, że będziemy potrzebować ich obu w tym meczu. Zobaczymy, kto zagra w wyjściowym składzie - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. Taka decyzja Flicka wywołała szeroką dyskusję wśród kibiców Barcelony, choćby na portalu X.

"Wybór Flicka pokazuje, że wybiera energię i przechwyty ponad tradycyjne wykończenie, to może zepsuć rytm PSG", "znamy ten scenariusz: Ferran zepsuje dwie-trzy okazje, a Lewandowski z ławki da nam zwycięstwo", "Flick wie, że PSG ma problemy z wysokim pressingiem", "niech obu wystawi", "Lewandowski przyda się w drugiej połowie" - piszą internauci w komentarzach.

Co dalej z Lewandowskim? "Wciąż jest przekonany"

Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Lewandowskiego. Ostatnio włoskie media informowały, że Lewandowski mógłby trafić do Milanu, bo Igli Tare (dyrektor sportowy Milanu) kontaktował się z Pinim Zahavim, który odpowiada za interesy Lewandowskiego. Kontrakt Polaka z Barceloną wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

"Lewandowski chce zostać w Barcelonie tak długo, jak będzie czuł się dobrze. A jeśli jego forma będzie najlepsza z możliwych, tak jak do tej pory, przekona klub, że najlepszą opcją jest dalsza inwestycja w niego. Nadal czuje się częścią zwycięskiego projektu, który będzie walczył o każdy tytuł w tym sezonie. W wieku 37 lat Lewandowski jest przekonany, że wciąż ma czas, by dzięki swojej grze przekonać Barcelonę, by pozwoliła mu pozostać w klubie na jeszcze jeden rok" - komentuje kataloński "Sport".

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - PSG w środę o godz. 21:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.