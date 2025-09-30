Wielu kibiców marzyło o tym, aby FC Barcelona i PSG spotkały się w finale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Ostatecznie paryżanie dotarli do tego etapu, a Blaugrana odpadła w półfinale po emocjonującym dwumeczu z Interem Mediolan. W starciu o tytuł podopieczni Luisa Enrique rozbili ekipę z Mediolanu 5:0. Co się odwlecze to nie uciecze i Barcelona zagra z PSG w obecnym sezonie Champions League i to już w fazie ligowej.

Barcelona - PSG. Problemy zdrowotne kilku piłkarzy

Zarówno Hansi Flick, jak i Luis Enrique mają ból głowy przed środowym hitem Ligi Mistrzów. W Barcelonie i PSG pojawiły się kontuzje. W przypadku Dumy Katalonii do gry wrócił ostatnio Lamine Yamal, ale na boisku wciąż nie mogą się pojawić tacy gracze jak m.in. Raphinha, Gavi, Fermin Lopez i Joan Garcia. W przypadku tego ostatniego zastępstwo jest jasne. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym.

Jeśli chodzi o PSG, to największym nieobecnym jest zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele. Ponadto Enrique nie może liczyć na Joao Nevesa, Desire Doue i Marquinhosa. Wątpliwy jest również występ Khvichy Kvaratskhelii.

Tak mają wyglądać składy na hit Ligi Mistrzów

"Sport" podał przewidywane składy na środowy pojedynek. Katalońscy dziennikarze skupili się głównie na analizie tego, co dzieje się w Barcelonie i według nich na ławce rezerwowych usiądzie Robert Lewandowski.

Polak rozegrał ostatnio cały mecz przeciwko Realowi Sociedad, strzelił jednego gola, ale tym razem ma odgrywać rolę jokera. W tym sezonie w rozgrywkach La Ligi zdobył trzy bramki po wejściu z ławki i być może na taki sam scenariusz Hansi Flick liczy w Lidze Mistrzów. W podstawowym zestawieniu na pewno mają znaleźć się Lamine Yamal, Marcus Rashford i Ferran Torres.

Jeśli chodzi o formację defensywną, to gotowy do gry jest Alejandro Balde, ale wątpliwe, by Flick umieścił go w wyjściowej jedenastce. Na lewej stronie defensywy pojawi się Gerard Martin.

Przypuszczalne składy na mecz Barcelona - PSG:

FC Barcelona:

Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - De Jong, Pedri, Olmo - Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres

PSG:

Chevalier - Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zair-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-In Lee, Goncalo Ramos, Barcola.