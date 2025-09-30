Wielu kibiców marzyło o tym, aby FC Barcelona i PSG spotkały się w finale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Ostatecznie paryżanie dotarli do tego etapu, a Blaugrana odpadła w półfinale po emocjonującym dwumeczu z Interem Mediolan. W starciu o tytuł podopieczni Luisa Enrique rozbili ekipę z Mediolanu 5:0. Co się odwlecze to nie uciecze i Barcelona zagra z PSG w obecnym sezonie Champions League i to już w fazie ligowej.
Zarówno Hansi Flick, jak i Luis Enrique mają ból głowy przed środowym hitem Ligi Mistrzów. W Barcelonie i PSG pojawiły się kontuzje. W przypadku Dumy Katalonii do gry wrócił ostatnio Lamine Yamal, ale na boisku wciąż nie mogą się pojawić tacy gracze jak m.in. Raphinha, Gavi, Fermin Lopez i Joan Garcia. W przypadku tego ostatniego zastępstwo jest jasne. Mowa oczywiście o Wojciechu Szczęsnym.
Jeśli chodzi o PSG, to największym nieobecnym jest zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele. Ponadto Enrique nie może liczyć na Joao Nevesa, Desire Doue i Marquinhosa. Wątpliwy jest również występ Khvichy Kvaratskhelii.
"Sport" podał przewidywane składy na środowy pojedynek. Katalońscy dziennikarze skupili się głównie na analizie tego, co dzieje się w Barcelonie i według nich na ławce rezerwowych usiądzie Robert Lewandowski.
Polak rozegrał ostatnio cały mecz przeciwko Realowi Sociedad, strzelił jednego gola, ale tym razem ma odgrywać rolę jokera. W tym sezonie w rozgrywkach La Ligi zdobył trzy bramki po wejściu z ławki i być może na taki sam scenariusz Hansi Flick liczy w Lidze Mistrzów. W podstawowym zestawieniu na pewno mają znaleźć się Lamine Yamal, Marcus Rashford i Ferran Torres.
Jeśli chodzi o formację defensywną, to gotowy do gry jest Alejandro Balde, ale wątpliwe, by Flick umieścił go w wyjściowej jedenastce. Na lewej stronie defensywy pojawi się Gerard Martin.
Przypuszczalne składy na mecz Barcelona - PSG:
FC Barcelona:
Szczęsny - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - De Jong, Pedri, Olmo - Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres
PSG:
Chevalier - Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zair-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-In Lee, Goncalo Ramos, Barcola.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!