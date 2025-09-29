Flicka "dręczą wątpliwości" przed hitem LM. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski i Ferran Torres - to dwaj bezpośredni konkurenci w walce o miejsce w wyjściowym składzie FC Barcelony. W tym sezonie częściej szansę otrzymywał Hiszpan. Miało to związek nie tylko z jego znakomitą formą, ale i kontuzją Polaka. Ten wrócił już jednak do pełni zdrowia. I choć Hansi Flick wpuszczał go głównie z ławki rezerwowych, to ostatnio coraz częściej pozwala mu również grać od pierwszych minut. A na którego z nich postawi trener w meczu z Paris Saint-Germain? A może nie będzie musiał wybierać...

Hiszpanie dywagują na temat składu Barcelony na mecz z PSG. Oto opcje dla Roberta Lewandowskiego

Zdaniem "Marki", Flicka "dręczą wątpliwości" przed nadchodzącym spotkaniem. Jedna z nich dotyczy właśnie ofensywy. Sam Niemiec potwierdził, że na murawie zobaczymy Daniego Olmo. Najpewniej pojawi się też Lamine Yamal, który wraca do zdrowia po kontuzji. Pozostają więc dwa wolne miejsca w ataku. I te mają przypaść Lewandowskiemu, Ferranowi lub Marcusowi Rashfordowi.

Dziennikarze próbowali przeanalizować sytuację i nie mieli zbyt dobrych wieści dla Polaka. "Jeśli skoncentrujemy się na napastniku, który gra na szpicy i spojrzymy na minuty spędzone w meczu z Realem Sociedad, wydaje się, że Torres mógłby pojawić się w wyjściowym składzie, a następnie zejść z boiska w drugiej odsłonie spotkania, bo Lewandowski rozegrał cały mecz" - oceniła redakcja. Zaznaczyła jednak, że istnieje jeszcze jedna opcja, na której ucierpiałby Rashford. "Polak i Hiszpan również mogliby znaleźć się w wyjściowym składzie" - czytamy. W tej sytuacji Ferran zająłby miejsce Anglika na lewej stronie boiska. To pokazuje, że zdaniem medium, angaż Hiszpana w meczu z PSG raczej zagrożony nie jest.

Analitycy DAZN mieli inne zdanie ws. możliwej decyzji Flicka

Na temat możliwości, jakie Flick ma w ataku, dyskutowali też analitycy DAZN w programie "El Post". Choć pochwalili Ferrana za odpowiednią mentalność, to nie mieli wątpliwości, że w tych najważniejszych meczach, a takim jest spotkanie z PSG, trener powinien postawić na Lewandowskiego. - Oczywiste jest, że jeśli chodzi o jakość, nie możemy powiedzieć, że są to zawodnicy na tym samym poziomie. W ciągu pięciu minut w Oviedo Lewandowski robi coś, co nie jest na niczyim poziomie. (...) Lewandowski jest dobry, jest topowym graczem na świecie, to Flick nie zostawi go na ławce rezerwowych - przekonywali.

O tym, jaką ostatecznie decyzję podejmie Niemiec, przekonamy się wkrótce. Wiadomo, że będzie miał ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o skład. Poza placem gry pozostają Gavi, Joan Garcia, Raphinha czy Fermin Lopez. Mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów zaplanowano na środę 1 października. Początek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.