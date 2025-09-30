O której gra Robert Lewandowski? Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - PSG?

FC Barcelona wygrała ostatni ligowy mecz z Realem Sociedad 2:1. Gole zdobywali Jules Kounde i Robert Lewandowski. Podopieczni Hansiego Flicka do kolejnego meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów przystąpią jako lider rozgrywek krajowych.

Wielki hit w Lidze Mistrzów. Barcelona zagra z PSG

Katalończycy przystąpią do spotkania z Paris Saint-Germain w dobrych humorach. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe Newcastle United 2:1. Dubletem w tym spotkaniu popisał się Marcus Rashford.

Starcie z paryżanami będzie okazją do bezpośredniego pojedynku dwóch najlepszych zawodników świata. Ousmane Dembele i Lamine Yamal zajęli dwa pierwsze miejsca w ostatnim plebiscycie Złotej Piłki. Francuz zdobył prestiżowe wyróżnienie, pieczętując udany rok.

PSG ma za sobą udane tygodnie. Jest liderem Ligue 1, a na inaugurację tegorocznych zmagań w Lidze Mistrzów pokonało Atalantę Bergamo aż 4:0. Gole w tamtym meczu zdobywali Marquinhos, Chwicza Kwaracchelia, Nuno Mendes i Goncalo Ramos.

Barcelona ma fatalne wspomnienia z ostatniego meczu Ligi Mistrzów z PSG. W kwietniu 2024 roku w stolicy Katalonii przegrała z paryżanami aż 1:4. Mecz rozpoczął się od gola strzelonego przez Raphinhę, ale czerwona kartka Ronalda Araujo pokrzyżowała plany Barcelonie. Gole strzelane przez Dembele, Vitinhę i dwa trafienia Kyliana Mbappe pogrążyły gospodarzy. Do półfinału tamtej edycji LM awansowali zawodnicy ze stolicy Francji.

Liga Mistrzów. Kiedy gra Barcelona? O której gra Barcelona? Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Paris Saint-Germain? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Paris Saint-Germain zostanie rozegrany w środę 1 października o godz. 21:00 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.