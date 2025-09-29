Tylko w tym sezonie Ekstraklasy decyzje 44-latka wzbudziły mnóstwo kontrowersji. Nie popisał się chociażby podczas spotkania Legii Warszawa z Radomiakiem Radom, gdy nie zauważył ewidentnego nadepnięcia Rubena Vinagre na stopę Romario Baro, kwalifikującego się pod faul w polu karnym. Dyskusję wywołała też jego decyzja o rzucie karnym dla Rakowa Częstochowa w meczu z Lechem Poznań. Zdaniem wielu komentatorów, Marko Bulat podczas kontaktu z Alexem Douglasem dodał sporo od siebie i jedenastki być nie powinno. Gol z karnego ustalił wynik meczu na 2:2, a w następnej kolejce kibice Lecha wywiesili na Bułgarskiej transparent atakujący sędziego.

UEFA wciąż ufa Marciniakowi. Wyznaczyła go do Ligi Mistrzów

Obie wspomniane powyżej kontrowersje przytrafiły się Marciniakowi we wrześniu, co może świadczyć o jego spadku formy. Jak się okazuje, te sytuacje nie mają wielkiego wpływu na pozycję arbitra w międzynarodowym środowisku, gdyż UEFA wyznaczyła go do poprowadzenia spotkania w Lidze Mistrzów.

Polak będzie głównym arbitrem podczas meczu Borussia Dortmund - Athletic Bilbao w ramach drugiej kolejki fazy ligowej rozgrywek. Dodajmy, że w pierwszej serii gier nie sędziował żadnego spotkania. Za to w ubiegłej edycji Ligi Mistrzów miał ich na koncie aż siedem, w tym rewanżowy mecz półfinałowy Inter Mediolan - FC Barcelona. W którym swoją drogą jego decyzje także były szeroko komentowane w świecie piłki.

Mimo ostatniej złej passy, Szymon Marciniak jest jednym z najbardziej doświadczonych sędziów w historii Ligi Mistrzów. Nie licząc eliminacji, poprowadził w niej 55 spotkań. Tylko trzech jego kolegów po fachu może pochwalić się większą liczbą meczów sędziowanych w ramach tych rozgrywek.

Asystentami 44-latka z Płocka w spotkaniu Borussia - Athletic będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, zaś Wojciech Myć pełnić będzie funkcję arbitra technicznego. Za obsługę systemu VAR odpowiadać będą Pol van Boekel z Holandii i Tiago Bruno Lopes Martins z Portugalii. Mecz zostanie rozegrany w środę 1 października o godzinie 21:00.