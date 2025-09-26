A jednak! Wielki przełom ws. Ligi Mistrzów. Kibice tylko na to czekali

Telewizja Polska przez cały poprzedni sezon pokazywała mecze Ligi Mistrzów po tym, jak nabyła sublicencje od Canal+, który zakupił prawa na trzy sezony. Umowa TVP na 17 meczów, warta ponad 13 mln euro, była jednak krótka. Zawarto ją tylko na 10 miesięcy. Po wygaśnięciu tego kontraktu zrobił się problem.

Zobacz wideo Rzeźniczak o awanturze po meczu w Lidze Mistrzów: Trener był wściekły

Przełom po starcie rozgrywek i korzystna umowa

Rozmowy między nadawcami dotyczące nowej umowy, toczyły się od kilku miesięcy. Telewizja Polska chciała obniżyć kwotę kontraktu lub - trzymając się podobnych pieniędzy - uatrakcyjnić umowę. Przypomnijmy, że do tej pory publiczny nadawca miał mecz drugiego wyboru w każdej kolejce Ligi Mistrzów, co kilka razy doprowadziło do sytuacji, że najbardziej interesujące polskiego kibica spotkania, nie były dostępne w otwartej telewizji. TVP nie pokazała na przykład żadnego meczu Barcelony, w której regularnie grał nie tylko Robert Lewandowski, ale też Wojciech Szczęsny. "Duma Katalonii" w poprzednim sezonie doszła do półfinału rozgrywek, gdzie grała z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego.

Sezon 2025/26 Ligi Mistrzów zaczął się w połowie września. Mecze na swych antenach premium pokazywał tylko Canal+. Jednak dyskretne rozmowy między władzami tej stacji a TVP, były kontynuowane. Kilka dni temu, po uzyskaniu kompromisu dotyczącego i kwoty, i warunków sublicencji, władze TVP wyraziły zgodę na podpisanie umowy i zabezpieczyły pieniądze.

Z informacji, które dobiegały do nas w ostatnich dniach, wynika, że z punktu widzenia TVP umowa będzie lepsza niż ta podpisana przed rokiem. Kibice dostaną ciekawsze spotkania, choć głównym dniem Ligi Mistrzów w TVP pozostanie środa, to jednak nadawa zagwarantował sobie możliwość pokazywania też meczu we wtorek. Zawsze jednak będzie to spotkanie o godz. 20.45. Do tego będzie też dostępny magazyn z podsumowaniem kolejki, a gole z najciekawszych spotkań będą mogły być prezentowane w serwisach informacyjnych nadawcy. Jak udało nam się ustalić średnia kwota za mecz z tego i poprzedniego kontaktu jest dużo niższa niż te płacone w poprzednich latach.

Nadawcy przy umowie musieli podpisać też aneks z UEFA, jednak wszystko wskazuje na to, że formalności uda się dopiąć bardzo szybko i mecze Champions League wrócą na ogólnodostępną antenę już od drugiej kolejki spotkań. Tę zaplanowano na 30 września i 1 października. TVP przymierza się do pokazywania spotkania już w najbliższy wtorek.