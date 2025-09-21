Oto co dostaną, jeśli wygrają z Realem w LM. Milioner złożył obietnicę

W drodze do Ligi Mistrzów Kajrat wyeliminował fiński KuPS (0:2, 3:0), zdecydowanie wyżej klasyfikowany Slovan Bratysława (1:0, 0:1, 4:3 w karnych), a nawet regularnego uczestnika tych rozgrywek - Celtic FC (0:0, 0:0, 3:2 w karnych).

REKLAMA

Zobacz wideo Mendy podbije Ekstraklasę? Rzeźniczak: Pytanie, czy będzie mu się w ogóle chciało?

Kajrat Ałmaty sprawi sensację w meczu z Realem Madryt? Jest motywacja!

W swoim debiutanckim meczu w fazie ligowej Ligi Mistrzów, Kajrat przegrał na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Kazachowie do przerwy radzili sobie całkiem nieźle, fantastyczne spotkanie rozgrywał 18-letni bramkarz Kajratu Szerchan Kałmurza, ale w 44. minucie skapitulował - gola na 1:0 zdobył Francisco Trincao. W drugiej połowie gospodarze zwieńczyli dzieła i ostatecznie wygrali z Kajratem 4:1. W następnej kolejce klub z Kazachstanu zagra z... Realem Madryt!

Choć to spotkanie odbędzie się dopiero we wtorek 30 września, to w Kazachstanie już wzbudza ono ogromne emocje. Tursengali Alaguzow - biznesmen, którego majątek kazachski "Forbes" wycenia na 130 milionów dolarów - obiecał piłkarzom Kajratu... nowe samochody, jeśli ci wygrają z Realem.

"Jako patriota republiki w przeddzień moich urodzin obiecuję: jeśli drużyna wygra, wszyscy gracze dostaną samochodu. Ałmaty - stolica świata, Kairat - mistrz!"- cytuje jego wypowiedź portal Orda.kz.

O Alaguzowie ostatnio zrobiło się w Kazachstanie głośno, bo podarował pracownikom swojej firmy 100 mieszkań - ten ruch biznesmena wzbudził ogromne emocje w tamtejszych mediach społecznościowych. Kazach jest założycielem firmy Galanz Bottlers - jednego z największych producentów napojów bezalkoholowych w Azji Środkowej.