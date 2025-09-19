Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Newcastle United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Co prawda zespół Hansiego Flicka wygrał 2:1, ale Lewandowski opuścił boisko w 69. minucie bez gola lub asysty. - Oczywiście Robert to zawodnik z dużym doświadczeniem i z tego, co widzę na treningach, nadal strzela wiele goli. To dlatego wraca do składu - mówił Flick w rozmowach z mediami przed meczem z Newcastle, tłumacząc, dlaczego wybrał Lewandowskiego, a nie Ferrana Torresa. Jak Lewandowskiego oceniły media w Wielkiej Brytanii?

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Kosecki: Jesteśmy świadkami początku końca

Tak w Anglii napisali o Lewandowskim. "Nieobecny"

Brytyjskie media zwróciły uwagę na występ Lewandowskiego przeciwko Newcastle United w Lidze Mistrzów. Nie były to najprzyjemniejsze określenia dla napastnika Barcelony. "Lewandowski był nieobecny, Barcelona wyglądała raczej przeciętnie, a Newcastle ruszyło z kopyta" - pisał dziennik "Daily Mirror". "Tej nocy Rashford był najlepszym graczem linii ataku Barcelony, w skład której wchodzili Raphinha i Robert Lewandowski, który nie zrobił żadnego wrażenia i został zmieniony" - dodaje "The Telegraph".

Dziennikarze zgodnie podkreślają, że nie był to mecz, w którym środkowy napastnik mógłby czuć się swobodnie. "Lewandowski to kolejny zawodnik, który miał problemy w ataku" - zauważa sports.yahoo.com. Były też pochwały w kierunku Roberta, ale za zupełnie inne aspekty. "W swoim pierwszym meczu w sezonie Lewandowski wykazał się nieocenioną grą w utrzymaniu piłki" - zauważa "The Athletic".

"Nie można mieć pretensji do Lewandowskiego za wysiłek w tym meczu. Nigdy nie bał się próbować i może innego dnia strzeliłby co najmniej jednego gola. Był to jednak jego pierwszy występ w sezonie po niedawnych problemach zdrowotnych i niestety było to widać" - podsumował serwis goal.com.

Tak zawodnik Newcastle opisał Lewandowskiego. "Zawsze chciałem się z nim zmierzyć"

Na podobne aspekty w grze Lewandowskiego uwagę zwróciły media w Hiszpanii. "Był mocno kryty (czasem zbyt agresywnie), ale ledwo mógł wpłynąć na grę drużyny, stojąc tyłem do bramki. Dziś nie miał żadnych okazji do zdobycia bramki, a ten dzień nie zapisze się w jego historii. Inteligentnie dogrywał wiele piłek zza pola karnego, pomagając kolegom z drużyny uniknąć presji. Ale nie miał żadnych szans na zdobycie gola" - czytamy w dziennikach "Sport" i "Mundo Deportivo".

Zobacz też: Była noc, gdy Lewandowski opublikował wpis po meczu Barcelony. Jasny przekaz

Lewandowski był trudnym rywalem dla obrońców Newcastle United, co potwierdził Dan Burn w rozmowie z Canal+ Sport. - Lewandowski to legenda futbolu! Zawsze chciałem się z nim zmierzyć. Mieć 37 lat i wciąż grać dla Barcelony. To pokazuje, jak wielkim jest zawodnikiem - przekazał reprezentant Anglii.