To koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Hiszpanie nie mają wątpliwości

"Nie miał żadnych szans na zdobycie gola", "Ledwo mógł wpłynąć na grę drużyny, stojąc tyłem do bramki. Ten dzień nie zapisze się w jego historii", "Mało go, bardzo mało" - to tylko część opinii o występie Roberta Lewandowskiego przeciwko Newcastle United, jakie pojawiły się w hiszpańskich mediach zaraz po spotkaniu.

Kapitan reprezentacji Polski został mocno ograniczony przez parę stoperów drużyny Eddiego Howe'a, która stała się dopiero drugą w historii angielską ekipą, której Lewandowski nie strzelił gola. Słabszy występ 37-latka podsycił plotki o jego przyszłości, które od rana pojawiają się w hiszpańskich mediach.

A dziennikarze nie mają wątpliwości: to ostatni sezon Lewandowskiego w Barcelonie. Ich zdaniem klub nie przedłuży kontraktu z Polakiem, który wygasa latem przyszłego roku. Dyrektor sportowy Katalończyków - Deco - ma już szukać następcy Lewandowskiego, a jego priorytetem ma być Erling Haaland.

O tym, ale też o sensacyjnym, historycznym zwycięstwie Karabachu w Lidze Mistrzów oraz o hitowym transferze Benjamina Mendy'ego do ekstraklasy porozmawiamy w najnowszym odcinku programu "To jest Sport.pl". Gośćmi Konrada Fersztera są dziewięciokrotny reprezentant Polski Jakub Rzeźniczak oraz dziennikarz TVP Sport i redaktor naczelny magazynu "Kopalnia. Sztuka futbolu" Piotr Żelazny.

