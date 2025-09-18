Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów - podobnie jak w poprzednim sezonie - została rozdzielona na trzy dni. Kibice FC Barcelony musieli poczekać na swoich ulubieńców do czwartku. Nie mogli być zawiedzeni, ponieważ Blaugrana pokonała na wyjeździe Newcastle 2:1. W podstawowym składzie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, ale to nie Polak był głównym bohaterem wieczoru, lecz Marcus Rashford. Anglik zanotował bardzo dobry występ, notując dwa trafienia.
W całej karierze Lewandowski strzelił aż 105 goli w Lidze Mistrzów. W klasyfikacji wszech czasów wyprzedzają go tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, którzy obecnie w Champions League już nie grają.
Na otwarcie konta bramkowego w tej edycji elitarnych rozgrywek "Lewy" musi poczekać co najmniej do 1 października. Inaczej sytuacja wygląda u takich gwiazd jak Harry Kane i Kylian Mbappe. Obaj panowie zdobyli po dwie bramki.
Rashford, Kane i Mbappe to oczywiście nie jedyni zawodnicy, którzy mogą pochwalić się dwoma strzelonymi golami w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Poza nimi dokonało tego jeszcze sześciu zawodników. Nikt natomiast nie zanotował hat-tricka.
Na szczególną uwagę zasługują Jonathan Burkardt (Eintracht) i Dusan Vlahović (Juventus). Obaj panowie do dubletu dołożyli także po jednej asyście. Vlahović w starciu z Borussią Dortmund wszedł z ławki rezerwowych w drugiej połowie, pomagając drużynie wywalczyć remis (4:4).
Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po 1. kolejce fazy ligowej 2025/26:
