Pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów - podobnie jak w poprzednim sezonie - została rozdzielona na trzy dni. Kibice FC Barcelony musieli poczekać na swoich ulubieńców do czwartku. Nie mogli być zawiedzeni, ponieważ Blaugrana pokonała na wyjeździe Newcastle 2:1. W podstawowym składzie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, ale to nie Polak był głównym bohaterem wieczoru, lecz Marcus Rashford. Anglik zanotował bardzo dobry występ, notując dwa trafienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Lewandowski bez gola. Kane i Mbappe z dubletami

W całej karierze Lewandowski strzelił aż 105 goli w Lidze Mistrzów. W klasyfikacji wszech czasów wyprzedzają go tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, którzy obecnie w Champions League już nie grają.

Na otwarcie konta bramkowego w tej edycji elitarnych rozgrywek "Lewy" musi poczekać co najmniej do 1 października. Inaczej sytuacja wygląda u takich gwiazd jak Harry Kane i Kylian Mbappe. Obaj panowie zdobyli po dwie bramki.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Mnóstwo piłkarzy z dubletami

Rashford, Kane i Mbappe to oczywiście nie jedyni zawodnicy, którzy mogą pochwalić się dwoma strzelonymi golami w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Poza nimi dokonało tego jeszcze sześciu zawodników. Nikt natomiast nie zanotował hat-tricka.

Na szczególną uwagę zasługują Jonathan Burkardt (Eintracht) i Dusan Vlahović (Juventus). Obaj panowie do dubletu dołożyli także po jednej asyście. Vlahović w starciu z Borussią Dortmund wszedł z ławki rezerwowych w drugiej połowie, pomagając drużynie wywalczyć remis (4:4).

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po 1. kolejce fazy ligowej 2025/26: