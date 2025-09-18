Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po pierwszej kolejce! Sensacyjny lider

Nowy sezon Ligi Mistrzów ruszył z kopyta. Dotychczas mecze rozgrywane były głównie we wtorki i środy. Teraz do tego piłkarskiego święta doszedł kolejny dzień - czwartek. Tego dnia nie brakowało ciekawych meczów, takich jak Bayer - Kopenhaga, czy hitów - na czele z meczami Newcastle - FC Barcelona, czy Manchester City - Napoli.
Wielkie emocje w Lidze Mistrzów
W poprzednich dniach nie brakowało szlagierów - PSG wygrało 4:0 z Atalantą, Liverpool wyrwał w ostatnich minutach triumf 3:2 z Atletico Madryt, Bayern dał lekcję futbolu londyńskiej Chelsea (3:1), czy Real Madryt mimo osłabienia pokonał Olympique Marsylię 2:1.
W czwartkowych pojedynkach nie brakowało emocji. Zaczęło się od sporej niespodzianki w Brugii. Lokalny Club Brugge rozbił AS Monaco 4:1, a Bayer Leverkusen zremisował na wyjeździe z FC Kopenhagą 2:2. W późniejszych starciach, które rozpoczęły się o godz. 21:00 kibice nie mogli narzekać na brak goli.
- Club Brugge - Monaco 4:1
- Kopenhaga - Bayer Leverkusen 2:2
- Eintracht Frankfurt - Galatasaray 4:1
- Manchester City - Napoli 2:0
- Newcastle - Barcelona 0:2
- Sporting - Kairat 4:0
Tabela Ligi Mistrzów po czwartkowych meczach:
- Eintracht Frankfurt - bilans bramek 5:1, 3 punkty
- PSG - 4:0, 3 pkt
- Club Brugge - 4:1, 3 pkt
- Sporting - 4:1, 3 pkt
- Royale Union SG - 3:1, 3 pkt
- Bayern Monachium - 3:1, 3 pkt
- Arsenal - 2:0, 3 pkt
- Inter Mediolan - 2:0, 3 pkt
- Manchester City - 2:0, 3 pkt
- Karabach Agdam - 3:2, 3 pkt
- Liverpool - 3:2, 3 pkt
- FC Barcelona - 2:1, 3 pkt
- Real Madryt - 2:1, 3 pkt
- Tottenham - 1:0, 3 pkt
- Borussia Dortmund - 4:4, 1 pkt
- Juventus - 4:4, 1 pkt
- Bayer Leverkusen - 2:2, 1 pkt
- Bodo/Glimt - 2:2, 1 pkt
- Slavia Praga - 2:2, 1 pkt
- FC Kopenhaga - 2:2, 1 pkt
- Pafos FC - 0:0, 1 pkt
- Olympiakos - 0:0, 1 pkt
- Atletico Madryt - 2:3, 0 pkt
- Benfica - 2:3, 0 pkt
- Olympique Marsylia - 1:2, 0 pkt
- Newcastle United - 1:2, 0 pkt
- Villarreal - 0:1, 0 pkt
- Chelsea - 1:3, 0 pkt
- PSV Eindhoven - 1:3, 0 pkt
- Napoli - 0:2, 0 pkt
- Ajax Amsterdam - 0:2, 0 pkt
- Athletic - 0:2, 0 pkt
- AS Monaco - 0:4, 0 pkt
- Kairat Ałmaty - 1:4, 0 pkt
- Galatasaray - 1:5, 0 pkt
- Atalanta - 0:4, 0 pkt