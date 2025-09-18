Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po pierwszej kolejce! Sensacyjny lider
W czwartkowej serii Ligi Mistrzów FC Barcelona pokonała Newcastle 2:0. Wielką gwiazdą w tym spotkaniu był Marcus Rashford, który zdobył dublet. Po tej serii spotkań doszło do wielu przetasowań w tabeli LM. Takiej czołówki nikt się nie spodziewał.
SOCCER-CHAMPIONS-SGE-GS/
Fot. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Nowy sezon Ligi Mistrzów ruszył z kopyta. Dotychczas mecze rozgrywane były głównie we wtorki i środy. Teraz do tego piłkarskiego święta doszedł kolejny dzień - czwartek. Tego dnia nie brakowało ciekawych meczów, takich jak Bayer - Kopenhaga, czy hitów - na czele z meczami Newcastle - FC Barcelona, czy Manchester City - Napoli.

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Wielkie emocje w Lidze Mistrzów

W poprzednich dniach nie brakowało szlagierów - PSG wygrało 4:0 z Atalantą, Liverpool wyrwał w ostatnich minutach triumf 3:2 z Atletico Madryt, Bayern dał lekcję futbolu londyńskiej Chelsea (3:1), czy Real Madryt mimo osłabienia pokonał Olympique Marsylię 2:1.

W czwartkowych pojedynkach nie brakowało emocji. Zaczęło się od sporej niespodzianki w Brugii. Lokalny Club Brugge rozbił AS Monaco 4:1, a Bayer Leverkusen zremisował na wyjeździe z FC Kopenhagą 2:2. W późniejszych starciach, które rozpoczęły się o godz. 21:00 kibice nie mogli narzekać na brak goli.

  • Club Brugge - Monaco 4:1
  • Kopenhaga - Bayer Leverkusen 2:2
  • Eintracht Frankfurt - Galatasaray 4:1
  • Manchester City - Napoli 2:0
  • Newcastle - Barcelona 0:2
  • Sporting - Kairat 4:0

Tabela Ligi Mistrzów po czwartkowych meczach:

  1. Eintracht Frankfurt - bilans bramek 5:1, 3 punkty
  2. PSG - 4:0, 3 pkt
  3. Club Brugge - 4:1, 3 pkt
  4. Sporting - 4:1, 3 pkt
  5. Royale Union SG - 3:1, 3 pkt
  6. Bayern Monachium - 3:1, 3 pkt
  7. Arsenal - 2:0, 3 pkt
  8. Inter Mediolan - 2:0, 3 pkt
  9. Manchester City - 2:0, 3 pkt
  10. Karabach Agdam - 3:2, 3 pkt
  11. Liverpool - 3:2, 3 pkt
  12. FC Barcelona - 2:1, 3 pkt
  13. Real Madryt - 2:1, 3 pkt
  14. Tottenham - 1:0, 3 pkt
  15. Borussia Dortmund - 4:4, 1 pkt
  16. Juventus - 4:4, 1 pkt
  17. Bayer Leverkusen - 2:2, 1 pkt
  18. Bodo/Glimt - 2:2, 1 pkt
  19. Slavia Praga - 2:2, 1 pkt
  20. FC Kopenhaga - 2:2, 1 pkt
  21. Pafos FC - 0:0, 1 pkt
  22. Olympiakos - 0:0, 1 pkt
  23. Atletico Madryt - 2:3, 0 pkt
  24. Benfica - 2:3, 0 pkt
  25. Olympique Marsylia - 1:2, 0 pkt
  26. Newcastle United - 1:2, 0 pkt
  27. Villarreal - 0:1, 0 pkt
  28. Chelsea - 1:3, 0 pkt
  29. PSV Eindhoven - 1:3, 0 pkt
  30. Napoli - 0:2, 0 pkt
  31. Ajax Amsterdam - 0:2, 0 pkt
  32. Athletic - 0:2, 0 pkt
  33. AS Monaco - 0:4, 0 pkt
  34. Kairat Ałmaty - 1:4, 0 pkt
  35. Galatasaray - 1:5, 0 pkt
  36. Atalanta - 0:4, 0 pkt

