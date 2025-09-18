Tak wygląda tabela Ligi Mistrzów po pierwszej kolejce! Sensacyjny lider

Nowy sezon Ligi Mistrzów ruszył z kopyta. Dotychczas mecze rozgrywane były głównie we wtorki i środy. Teraz do tego piłkarskiego święta doszedł kolejny dzień - czwartek. Tego dnia nie brakowało ciekawych meczów, takich jak Bayer - Kopenhaga, czy hitów - na czele z meczami Newcastle - FC Barcelona, czy Manchester City - Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Wielkie emocje w Lidze Mistrzów

W poprzednich dniach nie brakowało szlagierów - PSG wygrało 4:0 z Atalantą, Liverpool wyrwał w ostatnich minutach triumf 3:2 z Atletico Madryt, Bayern dał lekcję futbolu londyńskiej Chelsea (3:1), czy Real Madryt mimo osłabienia pokonał Olympique Marsylię 2:1.

W czwartkowych pojedynkach nie brakowało emocji. Zaczęło się od sporej niespodzianki w Brugii. Lokalny Club Brugge rozbił AS Monaco 4:1, a Bayer Leverkusen zremisował na wyjeździe z FC Kopenhagą 2:2. W późniejszych starciach, które rozpoczęły się o godz. 21:00 kibice nie mogli narzekać na brak goli.

Club Brugge - Monaco 4:1

Kopenhaga - Bayer Leverkusen 2:2

Eintracht Frankfurt - Galatasaray 4:1

Manchester City - Napoli 2:0

Newcastle - Barcelona 0:2

Sporting - Kairat 4:0

Tabela Ligi Mistrzów po czwartkowych meczach: