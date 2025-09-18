Niespodziewany komunikat UEFA ws. Barcelony

FC Barcelona od początku sezonu ma spory problem. Jej władze długo liczyły na to, że zespół będzie mógł się przenieść na wciąż modernizowane Camp Nou. Mimo że na stadionie nadal trwają prace, klub starał się o pozwolenie na rozgrywanie meczów. Ostatecznie się go nie doczekał. Z tego też powodu ostatni ligowy mecz z Valencią rozegrał na Estadi Johan Cruyff, liczącym zaledwie... 6 tys. miejsc. Wciąż nie jest również pewne, gdzie odbędą się jej kolejne domowe mecze.

UEFA już to wie? Ogłosili ws. meczu FC Barcelona - PSG. "Nowy znak"

Dotyczy to również spotkań Ligi Mistrzów. Jak na razie klub nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Tymczasem nieco "przed szereg" wyszła UEFA. Na stronie internetowej Ligi Mistrzów podała bowiem, że pierwszy mecz FC Barcelony przed własną publicznością zostanie rozegrany na Estadi Olimpic Lluis Companys na wzgórzu Montjuic.

Od razu zauważył to kataloński dziennik "Sport", który tłumaczył, że UEFA trochę się pospieszyła, bo informacja nie jest oficjalna. Żartował też, że "to nowy znak", który wskazuje, że rzeczywiście tak będzie. Dziennikarze odnotowali już, że pod wspominanym obiektem znów zaczęły pojawiać się plakaty związane z FC Barceloną, a także stoiska z jedzeniem i klubowymi gadżetami. Planowana jest także wymiana murawy.

Barcelona jednak wraca na Montjuic! Niemal przesądzone

Piłkarze FC Barcelony na Montjuic grali już zresztą sezon i dwa sezony temu. Klub nie chciał go jednak dłużej wynajmować i wolał przenieść się na własny obiekt. Gdy okazało się to niemożliwe, raczej nie będzie miał innego wyjścia. Na Estadi Olimpic wróciłby już zapewne przy okazji meczu z Valencią, ale wówczas trwały na nim przygotowania do koncertu Post Malone'a. W kolejnych dniach takich problemów już być nie powinno.

Mecz FC Barcelony z PSG planowany jest na 1 października na godz. 21:00. Będzie to starcie II kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów.