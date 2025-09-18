To się dzieje. Mourinho wraca do byłego klubu po latach. Hit!

Jose Mourinho w latach 2024-2025 był trenerem Fenerbahce. Trudno jednak powiedzieć, by jego przygoda w Turcji była udana. Nie zdobył mistrzostwa kraju, a także nie wprowadził zespołu do Ligi Mistrzów. Niecały miesiąc temu - 29 sierpnia - po raz ostatni poprowadził stambulskiego giganta. W meczu IV rundy eliminacji do tych elitarnych rozgrywek uległ 0:1 Benfice. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, ale tej samej Benfice, której trenerem ma wkrótce zostać.

Dziennikarz ujawnia. Powrót Mourinho przesądzony

"Załatwione i potwierdzone! Josè Mourinho do Benfiki jako nowy trener. Kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia do 2028 roku. The Special One powraca" - napisał włoski dziennikarz Nicolo Schira na swoim profilu na portalu X.

Benfica w miniony wtorek skompromitowała się w pierwszym meczu Ligi Mistrzów. Prowadziła 2:0 na swoim stadionie z Karabachem Agdam, ale przegrała 2:3. Trwająca nieco ponad rok kadencja Bruno Lage zakończyła się zwolnieniem.

Jeśli doniesienia Schiry się potwierdzą, to dla Mourinho będzie to wyjątkowy powrót. To właśnie w Benfice rozpoczynał samodzielną pracę jako trener. Od września do grudnia 2000 roku poprowadził ją w 10 meczach. Później święcił triumfy jako szkoleniowiec FC Porto, Chelsea, Interu Mediolan, Realu Madryt, Manchesteru United i Romy. Prowadził także Leirę, Tottenham i Fenerbahce.

Powrót do Benfiki będzie dla Mourinho także szczególny z innego powodu. Po raz pierwszy od marca 2020 roku poprowadzi zespół w fazie głównej Ligi Mistrzów. Terminarz lizbończyków zapowiada się niezwykle interesująco. Mourinho czekają sentymentalne spotkania z podtekstem.

30 września Benfica poleci do Londynu na mecz z Chelsea. 5 października w lidze zagra na wyjeździe z FC Porto, zaś 28 stycznia zmierzy się u siebie z Realem Madryt. Każdy z tych zespołów był w przeszłości prowadzony przez Mourinho.