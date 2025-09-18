Oto skład Barcelony na mecz z Newcastle w LM. Już wiemy co z Lewandowskim!

W pierwszym składzie "Dumy Katalonii" na premierowe spotkanie sezonu 2025/2026 Ligi Mistrzów było kilku pewniaków. Hiszpańskie media zgodnie twierdziły, że spotkanie rozpoczną Joan Garcia w bramce, Jules Kounde i Gerard Martin na bokach obrony czy Pau Cubarsi jako środkowy defensor. Wyżej mieliśmy zobaczyć Raphinhę, Fermina Lopeza i Marcusa Rashforda.

Takim składem Barcelona zagra z Newcastle

Za to największą zagadką było obsadzenie pozycji środkowego napastnika. W pierwszych czterech kolejkach LaLiga Hansi Flick rozpoczynał spotkania z Ferranem Torresem, zaś Robert Lewandowski był jego zmiennikiem. Polak zagrał jednak od początku dwa spotkania w reprezentacji Polski, a kiedy po powrocie do klubu zmienił Torresa w meczu z Valencią, to zdobył dwie bramki. Tym samym pokazał, że wrócił już do pełni sił. Najwyraźniej zauważył to też Flick, który desygnował go od pierwszej minuty meczu z Newcastle.

Skład FC Barcelony na mecz z Newcastle: Joan Garcia - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri- Raphinha, Fermin Lopez, Marcus Rashford - Robert Lewandowski

Polak pierwszy raz w tym sezonie będzie miał więc okazję do pokazania w klubie swojej klasy od początku spotkania. W zdobyciu kolejnych bramek nawet po wejściu z ławki rezerwowych nie pomoże mu jednak Lamine Yamal. Hiszpan z przerwy reprezentacyjnej powrócił z urazem, przez który opuścił ostatni mecz z Valencią. Okazało się, że będzie musiał pauzować także w spotkaniu rozgrywanym na Wyspach.

Mecz Ligi Mistrzów Newcastle United - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 18 września o godz. 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.