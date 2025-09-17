Flick ogłasza ws. Lewandowskiego przed meczem w LM

Robert Lewandowski znakomicie spisał się w niedzielnym meczu z Valencią. Mimo że wszedł wówczas z ławki w 68. minucie, zdołał strzelić dwa gole i ustalić wynik na 6:0. Tym samym dał sygnał trenerowi Hansiemu Flickowi, że chciałby wrócić do pierwszego składu. Niemiec jak dotąd ani razu nie pozwolił mu zagrać od pierwszej minuty, co początkowo wynikało z kontuzji. Zamiast Lewandowskiego w meczach LaLiga oglądaliśmy Ferrana Torresa. A jak będzie w najbliższym spotkaniu?

Flick przemówił ws. Lewandowskiego. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Już w czwartek 18 września FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Newcastle United w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Dzień przed meczem Hansi Flick wystąpił na konferencji prasowej i musiało na niej paść pytanie, na kogo postawi - Lewandowskiego czy Ferrana. Co na to niemiecki trener? - Potrzebuję jeszcze jednego treningu i ośmiu godzin snu, żeby podjąć decyzję - wypalił, cytowany przez dziennik "Sport".

Tym samym kwestia tego, kogo zobaczymy w ataku Barcelony, pozostaje nadal otwarta. Decyzję szkoleniowca poznamy najprawdopodobniej na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem, gdy ogłoszone zostaną wyjściowe składy.

W trakcie konferencji padło również pytanie o ekipę rywala. Newcastle to piąty zespół poprzedniego sezonu Premier League. Ostatni raz w Lidze Mistrzów grał dwa sezony temu i nie wyszedł wówczas z grupy. Czego spodziewa się po nim Flick? - Nigdy tu nie byłem, ale mówili mi, że panuje tu jedna z najlepszych, a może nawet najlepsza atmosfera w Premier League. Spodziewam się naprawdę silnej drużyny, wysoko ustawionej, z dużą intensywnością i dynamiką. Eddie (Howe - trener Newcastle - red.) wykonał fantastyczną robotę - ocenił.

Mecz Newcastle United - FC Barcelona odbędzie się w czwartek 18 września o godz. 21:00.