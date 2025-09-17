Godziny do meczu Ligi Mistrzów, Włosi ogłosili co będzie z Zielińskim

Inter Mediolan zaliczył mocne wejście w nowy sezon. Zespół Cristiana Chivu pokonał 5:0 Torino i w ten sposób zaznaczył, że będzie walczyć o mistrzostwo Włoch. Potem przyszły jednak porażki 1:2 z Udinese i 3:4 z Juventusem, które nieco zachwiały wicemistrzem kraju. - Musimy znaleźć w sobie sportową złość, dumę i gniew, które rodzą się po bolesnej porażce z Juventusem - mówił Chivu po ostatnich Derby d'Italia (tłumaczenie za: intermediolan.com). Teraz Inter zaczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Mistrzów od wyjazdowego spotkania z Ajaksem Amsterdam.

Włosi są pewni: Piotr Zieliński na ławce Interu w meczu Ligi Mistrzów

Czy jest szansa na to, że Zieliński znajdzie się w wyjściowym składzie Interu pierwszy raz w tym sezonie? Doniesienia z włoskiej prasy każą sugerować, że do tego nie dojdzie. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" przewiduje, że w środku pola zagra tercet Davide Frattesi - Petar Sucić - Hakan Calhanoglu. Trochę odpoczynku otrzymają Nicolo Barella i Henrikh Mkhitaryan. Można zatem zakładać, że Zieliński będzie pierwszym zawodnikiem do wejścia z ławki rezerwowych.

Inter przystąpi do tego meczu bez Matteo Darmiana, który pozostał w Mediolanie ze względu na ból kręgosłupa. Pod znakiem zapytania jest występ Lautaro Martineza, który przez problemy z plecami tylko trenował indywidualnie na siłowni. Z tego może skorzystać 20-letni Pio Esposito, który jest awizowany do gry w duecie napastników z Marcusem Thuramem.

Przewidywany skład Interu na mecz z Ajaksem:

Yann Sommer - Manuel Akanji, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Petar Sucić, Davide Frattesi, Federico Dimarco - Pio Esposito, Marcus Thuram

Zieliński chce nawiązać do występów z przeszłości. "Będę w stanie wiele dać drużynie"

- Zacząłem od drobnych kontuzji, które nie pozwalały mi grać na najwyższym poziomie, a potem, gdy zyskiwałem pewność siebie i regularność, nadeszła kolejna. Niestety, kontuzje odbiły się negatywnie na moim pierwszym sezonie w Interze. Ale kiedy grałem, to było dobrze i z tego jestem zadowolony. W tym sezonie chcę udowodnić, że będę w stanie wiele dać drużynie. Chcę zostać, chcę dać z siebie wszystko, chcę pokazać kibicom Zielińskiego z przeszłości - tak mówił Zieliński o swojej roli w Interze po meczu z Finlandią (3:1).

Niestety eksperci wskazywali na to, że rola Zielińskiego w tym sezonie w Interze może nie ulec poprawie. -Ja wierzę, że mógłby jeszcze cieszyć oko w lidze włoskiej, co robił przez długie lata. Dopiero przez sezon nie grał regularnie. Na pewno odnalazłby się w innej drużynie. Uważam, że jeszcze powinien powalczyć. W jego wieku trudno oszacować, czy pech go opuści, ale to początek lawiny. Sam Zieliński najlepiej zna własny organizm - mówił Piotr Czachowski, były reprezentant Polski, obecnie komentator Eleven Sports.

Mecz między Ajaksem Amsterdam a Interem Mediolan w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę o godz. 21:00.