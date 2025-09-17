Flick zdecydował. Oto kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Wielki nieobecny

FC Barcelona przystępuje do rywalizacji w Lidze Mistrzów opromieniona wysokim zwycięstwem z Valencią (6:0) w ostatnim starciu La Ligi. Katalończycy rozegrali doskonałe spotkanie, a dwie bramki zdobył Robert Lewandowski. Polak przebywał na boisku nieco ponad 20 minut, ale to wystarczyło do tego, by pokazać wielkie umiejętności. Wielu kibiców pragnie, by "Lewy" zagrał z Newcastle od pierwszej minuty.

Yamal wielkim nieobecnym. Bez niespodzianek u Polaków

Poza Lewandowskim w kadrze FC Barcelony na spotkanie z Newcastle znalazł się również drugi z Polaków Wojciech Szczęsny, który w tym sezonie jest drugim bramkarzem klubu.

W gronie 19 nazwisk podanych przez Hansiego Flicka wielkim nieobecnym jest oczywiście Lamine Yamal. Hiszpan złapał kontuzję podczas zgrupowania kadry i gdy okazało się, że nie będzie mógł zagrać z Valencią, to szkoleniowiec Barcelony się wściekł. Teraz ponownie go nie zobaczymy.

Wśród kontuzjowanych piłkarzy są również Gavi, Alejandro Balde oraz Marc-Andre ter Stegen. Zielone światło na występ z Newcastle otrzymał z kolei Frenkie de Jong.

Oto kadra Barcelony na mecz z Newcastle

Bramkarze: Joan Garcia, Szczęsny, Kochen.

Obrońcy: Araújo, Cubarsi, Christensen, Gerard Martin, Kounde, Eric, Jofre.

Pomocnicy: Pedri, Fermin, Casado, Olmo, de Jong, Bernal.

Napastnicy i skrzydłowi: Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Fernandez.

Mecz Newcastle - FC Barcelona rozpocznie się w czwartek (18 września) o godz. 21:00. "Duma Katalonii" spróbuje w tym sezonie przebić wynik z poprzedniej kampanii, kiedy dotarła do półfinału rozgrywek, ulegając w nim Interowi Mediolan.