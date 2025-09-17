Skompromitowali się na start LM, a teraz takie wieści. Mourinho przejmie giganta!

SL Benfica prowadziła już 2:0 z Karabachem Agdam w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół Bruno Lage ostatecznie przegrał 2:3 po trafieniach Leandro Andrade, Camilo Durana i Ołeksija Kaszczuka. W bramce Karabachu wystąpił Mateusz Kochalski, który nie miał nic do powiedzenia przy obu trafieniach Portugalczyków. W trakcie meczu kibice Benfiki wystawiali białe chusteczki i domagali się dymisji trenera. Warto dodać, że to była dopiero pierwsza porażka Benfiki w tym sezonie. Wygląda na to, że wszystko jasne ws. przyszłości Lage.

Benfica reaguje po kompromitacji. Nowym trenerem... Jose Mourinho

CNN Portugal poinformował w środę o godz. 00:59 czasu polskiego, że Lage został zwolniony z funkcji trenera Benfiki. Potem te wieści potwierdził Rui Costa, prezes Benfiki. - Czas na zmiany. Trener, który obejmie to stanowisko, musi być zwycięzcą - mówił Costa. Wspomniane źródło zaznacza, że obie strony rozstały się za obopólną zgodą. "Lage pozostawił Benfikę w atmosferze dużego napięcia, szczególnie z powodu wyborów odbywających się w październiku" - czytamy w artykule.

Kto będzie następcą Lage w Benfice? CNN podaje, że wybór klubu z Lizbony najpewniej padnie na Jose Mourinho, który pozostaje bez pracy od końcówki sierpnia, gdy został zwolniony z Fenerbahce po dwumeczu z... Benfiką.

Mourinho pracował w Benfice od września do grudnia 2000 r. i poprowadził drużynę w dziesięciu meczach. Wtedy Benfika miała problemy finansowe, a Mourinho nie cieszył się zaufaniem ze strony zarządu. Dużo bardziej Mourinho jest kojarzony z Porto, gdzie był m.in. asystentem Sir Bobby'ego Robsona, a podczas pracy jako główny trener w latach 2002-2004 zdobył Puchar UEFA i Ligę Mistrzów.

CNN Portugal twierdzi, że Benfica osiągnęła wstępne porozumienie z Mourinho, a szczegóły umowy są ustalane. Celem Benfiki jest zatrudnienie nowego trenera przed sobotnim meczem z AVS Futebol SAD.

Dlatego Bruno Lage został zwolniony z Benfiki. "Najlepsza decyzja"

Costa szerzej wyjaśnił w wywiadzie dla CNN, dlaczego zdecydował się na zwolnienie Lage. - Nasze mecze w ostatnim tygodniu ułożyły się nieoczekiwanie, biorąc pod uwagę nasze cele. Nadszedł czas na zmiany. Nowy trener musi reprezentować klub tej wielkości i musi zapewnić nam tytuły, o które walczymy. Nie ma sensu rozmawiać o nazwiskach. Zwolnienie Lage było najlepszą decyzją, jaką podjeliśmy - tłumaczył prezes Benfiki.

Lage prowadził Benfikę od września 2024 r. W tym czasie zdobył Puchar Ligi i Superpuchar Portugalii, ale nie zdołał zdobyć mistrzostwa kraju.