"Alarm". Dzień do meczu Barcelony, fatalne wieści ws. Yamala

FC Barcelona ma za sobą udany weekend w lidze. Pokonała aż 6:0 Valencię, a co dla niej najważniejsze - zrobiła to bez kontuzjowanego Lamine'a Yamala. Skrzydłowy wrócił nie w pełni sprawny po przerwie na mecze reprezentacyjne. Wygląda na to, że jego absencja się przedłuży. Niepokojące wieści przekazał kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

W Katalonii niepokojące wieści. Chodzi o Yamala

"Lamine Yamal wciąż cierpi na ból w okolicy pachwiny i nie zagra jutro przeciwko Newcastle w debiucie FC Barcelony w Lidze Mistrzów, a najbliższy terminarz zachęca do ostrożności. 18-letni skrzydłowy jest poważnym znakiem zapytania w meczu z Getafe i wydaje się mało prawdopodobne, że będzie mógł wystąpić w Oviedo" - czytamy we wspomnianym źródle, które na okładce środowego wydania gazety pisze wprost: "Alarm".

Kataloński dziennik przewiduje, że w najbardziej realistycznym scenariuszu Yamal otrzyma kilka minut w ligowym meczu z Realem Sociedad, choć najbardziej prawdopodobne wydaje się, że 100% sprawności osiągnie dopiero na spotkanie z PSG w Lidze Mistrzów. Ten mecz odbędzie się 1 października.

Hansi Flick, trener Barcelony, nie krył ostatnio żalu w sprawie kontuzji Yamala. Poniekąd obwiniał selekcjonera hiszpańskiej kadry.

- Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej, nawiązując do faktu, że Yamal wystąpił w reprezentacji Hiszpani, nie będąc w 100% gotowym.

Z Yamalem lub bez - FC Barcelona będzie faworytem czwartkowego meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania, która będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji mobilnej. Początek meczu 18 września o 21:00.