Takiego lidera nikt by nie wymyślił! Oto tabela Ligi Mistrzów po wtorku
Cóż to był za pierwszy wieczór z Ligą Mistrzów w tym sezonie! Szalone, pełne emocji mecze w Madrycie, Lizbonie czy Turynie sprawiły, że po wtorkowych spotkaniach mamy sensacyjnego lidera tych rozgrywek. Tak wygląda tabela po sześciu pierwszych meczach nowej edycji Ligi Mistrzów.
SOCCER-CHAMPIONS-PSV-STG/
Fot. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

We wtorkowy wczesny wieczór rozpoczęła się gra w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Na start dostaliśmy dwa spotkania o godz. 18:45, w których lepsi okazali się goście. Arsenal wygrał w Bilbao z Athletikiem 2:0, a Royale Union SG w Eindhoven 3:1 ograło PSV.

Wieczór wielkich emocji w Lidze Mistrzów

Z kolei o godz. 21:00 rozpoczęły się cztery spotkania, w których nie brakowało bramek i emocji. Benfica prowadziła u siebie 2:0 z Karabachem Agdam, żeby ostatecznie przegrać 2:3 po golu w 86. minucie! Działo się także w Turynie, gdzie Juventus podjął Borussię Dortmund. Było 1:0 dla BVB, następnie 1:1, potem znowu 2:1 dla niemieckiej ekipy, a następnie znowu remis. Wydawało się, że końcówka należała do Borussii, która zdobyła dwie bramki i prowadziła w 86. minucie, ale nic bardziej mylnego! W doliczonym czasie gry "Stara Dama" strzeliła dwa gole i wyszarpała remis 4:4 po kosmicznym, szalonym meczu.

Z kolei Real Madryt podjął Olympique Marsylia. Gniótł rywali, ale skuteczność miał na bardzo niskim poziomie i to goście wyszli na prowadzenie. Ostatecznie madrytczycy wygrali 2:1 po dwóch bramkach Kyliana Mbappe z rzutów karnych, chociaż trzeba przyznać, że druga "jedenastka" może budzić wątpliwości. 

Za to Tottenham ograł u siebie Villarreal 1:0 po golu samobójczym Luiza Juniora, który padł już w czwartej minucie spotkania.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

  • Athletic - Arsenal 0:2
  • PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3
  • Benfica - Karabach Agdam 2:3
  • Juventus - Borussia Dortmund 4:4
  • Real Madryt - Olympique Marsylia 2:1
  • Tottenham - Villarreal 1:0

Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach:

  1. Royale Union SG - bilans bramek 3:1, 3 punkty
  2. Arsenal - 2:0, 3 pkt
  3. Karabach Agdam - 3:2, 3 pkt
  4. Real Madryt - 2:1, 3 pkt
  5. Tottenham - 1:0, 3 pkt
  6. Borussia Dortmund - 4:4, 1 pkt
  7. Juventus - 4:4, 1 pkt
  8. Chelsea - 0:0, 0 pkt
  9. Liverpool - 0:0, 0 pkt
  10. Manchester City - 0:0, 0 pkt
  11. Newcastle United - 0:0, 0 pkt
  12. AS Monaco - 0:0, 0 pkt
  13. PSG - 0:0, 0 pkt
  14. Napoli - 0:0, 0 pkt
  15. Slavia Praga - 0:0, 0 pkt
  16. Club Brugge - 0:0, 0 pkt
  17. Eintracht Frankfurt - 0:0, 0 pkt
  18. Bayern Monachium - 0:0, 0 pkt
  19. Bayer Leverkusen - 0:0, 0 pkt
  20. Inter Mediolan - 0:0, 0 pkt
  21. Atalanta - 0:0, 0 pkt
  22. Ajax Amsterdam - 0:0, 0 pkt
  23. FC Barcelona - 0:0, 0 pkt
  24. Atletico Madryt - 0:0, 0 pkt
  25. Pafos FC - 0:0, 0 pkt
  26. FC Kopenhaga - 0:0, 0 pkt
  27. Olympiakos - 0:0, 0 pkt
  28. Bodo/Glimt - 0:0, 0 pkt
  29. Sporting - 0:0, 0 pkt
  30. Galatasaray - 0:0, 0 pkt
  31. Kairat Ałmaty - 0:0, 0 pkt
  32. Benfica - 2:3, 0 pkt
  33. Olympique Marsylia - 1:2, 0 pkt
  34. Villarreal - 0:1, 0 pkt
  35. PSV Eindhoven - 1:3, 0 pkt
  36. Athletic - 0:2, 0 pkt

