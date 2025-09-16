Takiego lidera nikt by nie wymyślił! Oto tabela Ligi Mistrzów po wtorku

We wtorkowy wczesny wieczór rozpoczęła się gra w nowym sezonie Ligi Mistrzów. Na start dostaliśmy dwa spotkania o godz. 18:45, w których lepsi okazali się goście. Arsenal wygrał w Bilbao z Athletikiem 2:0, a Royale Union SG w Eindhoven 3:1 ograło PSV.

Wieczór wielkich emocji w Lidze Mistrzów

Z kolei o godz. 21:00 rozpoczęły się cztery spotkania, w których nie brakowało bramek i emocji. Benfica prowadziła u siebie 2:0 z Karabachem Agdam, żeby ostatecznie przegrać 2:3 po golu w 86. minucie! Działo się także w Turynie, gdzie Juventus podjął Borussię Dortmund. Było 1:0 dla BVB, następnie 1:1, potem znowu 2:1 dla niemieckiej ekipy, a następnie znowu remis. Wydawało się, że końcówka należała do Borussii, która zdobyła dwie bramki i prowadziła w 86. minucie, ale nic bardziej mylnego! W doliczonym czasie gry "Stara Dama" strzeliła dwa gole i wyszarpała remis 4:4 po kosmicznym, szalonym meczu.

Z kolei Real Madryt podjął Olympique Marsylia. Gniótł rywali, ale skuteczność miał na bardzo niskim poziomie i to goście wyszli na prowadzenie. Ostatecznie madrytczycy wygrali 2:1 po dwóch bramkach Kyliana Mbappe z rzutów karnych, chociaż trzeba przyznać, że druga "jedenastka" może budzić wątpliwości.

Za to Tottenham ograł u siebie Villarreal 1:0 po golu samobójczym Luiza Juniora, który padł już w czwartej minucie spotkania.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Athletic - Arsenal 0:2

PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3

Benfica - Karabach Agdam 2:3

Juventus - Borussia Dortmund 4:4

Real Madryt - Olympique Marsylia 2:1

Tottenham - Villarreal 1:0

