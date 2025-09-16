Liga Mistrzów już "rozstrzygnięta"? Legenda mówi, kto zagra w finale

W poprzednim sezonie FC Barcelona zachwycała kibiców z całej Europy swoją grą w Lidze Mistrzów, ale podopieczni Hansiego Flicka ostatecznie odpadli w półfinale po starciu z Interem Mediolan (3:3, 3:4). Wtedy tytuł trafił w ręce Paris Saint-Germain.

Barcelona wygra Ligę Mistrzów? Carragher przewiduje skład finału

Teraz FC Barcelona znów znajduje się w gronie głównych kandydatów do końcowego triumfu. Zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego nie powinien mieć większych problemów z przebrnięciem przez fazę ligową tych rozgrywek. Jamie Carragher - legenda Liverpoolu, a obecnie ekspert piłkarski - przewiduje, że Barcelona tym razem dojdzie do finału.

- Moim faworytem do wygranej w Lidze Mistrzów jest FC Barcelona. Byłem naprawdę pod wrażeniem ich występów w poprzednim sezonie. Wydaje mi się, że znów zajdą daleko - powiedział Carragher na antenie telewizji Sky Sports, cytowany przez "Mundo Deportivo". - Myślę, że Liverpool też dojdzie do finału. To będzie fantastyczny finał: Barcelona - Liverpool - dodał.

Z Carragherem zgodził się siedzący w studiu Micah Richards. - Również wybieram Barcelonę - powiedział.

FC Barcelona rozpocznie ten sezon Ligi Mistrzów od wyjazdowego spotkania z Newcastle United, które odbędzie się w czwartek 18 września. Przed tym meczem w katalońskim klubie najgłośniej jest o kontuzji Lamine Yamala - gwiazda Barcelony doznała urazu na zgrupowaniu reprezentacji, o co klub ma wielkie pretensje. Coraz więcej wskazuje na to, że Hansi Flick będzie musiał sobie poradzić bez swojego kluczowego zawodnika.

