Dantejskie sceny przed meczem Realu w Lidze Mistrzów!

Rozpoczęło się granie w nowym sezonie Ligi Mistrzów. O godz. 18:45 rozpoczęły się dwa pierwsze mecze nowej edycji tych rozgrywek. Z kolei hitem wtorkowych spotkań będzie rywalizacja Realu Madryt z Olympique Marsylia na Estadio Santiago Bernabeu.

Gigantyczne zamieszanie w Madrycie przed hitem Ligi Mistrzów

W niedzielę centrum Madrytu pogrążyło się w chaosie z powodu propalestyńskich manifestacji przy okazji finałowego etapu 80. edycji wyścigu Vuelta a Espana. Z kolei we wtorkowy wieczór na ulicach miasta doszło do starć hiszpańskiej policji z kibicami Olympique Marsylia. "Pogarsza się sytuacja wokół Santiago Bernabeu: hiszpańska policja brutalnie atakuje kibiców Marsylii..." - czytamy na profilu Foot Mercato, gdzie dołączono krótkie nagranie.

Nieco inny przekaz płynie z kolei z hiszpańskich mediów. "Ponad 1500 funkcjonariuszy państwowych sił bezpieczeństwa zapewniło bezpieczeństwo, kontrolując jedną z najniebezpieczniejszych grup ultrasów w Europie. Dostęp do stadionu był kontrolowany, ale policja musiała interweniować w pewnych momentach" - czytamy na stronie internetowej dziennika "Marca". Dodano, że na trybunach Estadio Santiago Bernabeu spodziewanych jest około 3800 kibiców francuskiego klubu.

Mecz Real Madryt - Olympique Marsylia w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.