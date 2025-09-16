"Sugestie dotyczące alkoholu są nieprawdziwe". Oto co powiedział Kowalczyk

Świat piłki nożnej niesie za sobą wielki ładunek emocjonalny. Nie inaczej jest w przypadku opisywania tego co dzieje się w ekstraklasie. Jednym z najpopularniejszych programów traktujących o najwyższej, polskiej klasie rozgrywkowej jest Liga Minus - program emitowany na kanale Weszło na YouTube. To tradycyjne podsumowanie kolejki - utrzymane w nieco luźniejszej konwencji od tradycyjnych form telewizyjnych. Jedną z flagowych postaci programu jest były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Weszło zaprzecza ws. Kowalczyka. "Sugestie dotyczące rzekomego spożycia alkoholu"

Kowalczyk często nie gryzie się w język i mówi to, co myśli. "Dziennikarka Canal+ powiedziała do Michała Żewłakowa, że przeprowadzili transfery z kosmosu. Ku***, z jakiego kosmosu? Przecież Piątkowski to jakiś dziad, który w Granadzie nie potrafił piłki kopnąć" - mówił podczas ostatniego programu.

Niektórzy odbiorcy, którzy komentowali wypowiedzi Kowalczyka na portalu X wprost sugerowali fakt, że były piłkarz Legii jest pod wpływem alkoholu. Te spekulacje zostały jednak szybko ucięte. Głos w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zabrał Bartosz Wiśniewski, dyrektor zarządzający Weszło.

- Programy na żywo zawsze niosą ze sobą duże emocje, zwłaszcza w świecie piłki nożnej, który sam w sobie jest pełen napięć i skrajnych opinii. Chcemy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie sugestie dotyczące rzekomego spożycia alkoholu przed czy w trakcie programu są nieprawdziwe - wytłumaczył.

Wiśniewski dodał, że strategią Weszło jest łączenie merytorycznej analizy z bezpośrednim, nieszablonowym stylem, który jest wyróżnikiem na rynku medialnym. - Nigdy nie jest to zachęcanie do przekraczania granic kultury dyskusji - przyznał Wiśniewski.

- Jeśli chodzi o naszą widownię, to zdecydowana większość odbiorców to osoby pełnoletnie. Jednocześnie zapewniamy, że traktujemy odpowiedzialność wobec naszej społeczności bardzo poważnie i będziemy podejmować działania, które pozwolą łączyć autentyczność i emocje w dyskusji sportowej z szacunkiem wobec wszystkich uczestników programu - skwitował.

Wojciech Kowalczyk od lat jest jednym z najpopularniejszych ekspertów piłkarskich. W przeszłości był jedna z najbardziej charakterystycznych postaci pracujących w Polsacie Sport.