Już nie tylko Marciniak. Wielka chwila dla Polaka. UEFA ogłasza

Spotkanie Sporting CP - Kajrat Ałmaty nie zapowiada się na najciekawszy mecz w pierwszej kolejce fazy ligowej, ale z kilku względów jest ono wyjątkowe. Po pierwsze - dla Kajratu to debiut w Lidze Mistrzów. Po drugie - żeby dostać się do Lizbony, zespół z Kazachstanu będzie musiał pokonać... 6925 kilometrów. To największy dystans dzielący oba kluby w całej historii tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Polskie medalistki mistrzostw świata w boksie wróciły do kraju!

Polski sędzia debiutuje w Lidze Mistrzów. Dziesiąty taki przypadek

Ten mecz będzie też wyjątkowy dla polskiego sędziego Damiana Sylwestrzaka oraz jego zespołu. To właśnie w starciu Sporting - Kajrat arbiter zadebiutuje w Lidze Mistrzów - oficjalnie poinformowała UEFA. Już wcześniej 33-letniemu sędziemu zdarzało się prowadzić mecze w europejskich rozgrywkach, ale nigdy na tak wysokim poziomie.

"Na ten debiut zanosiło się od paru lat. Damian Sylwestrzak od dłuższego czasu jest w grupie sędziów, których UEFA uznała za najzdolniejszych w Europie i najbardziej perspektywicznych" - pisze były ekstraklasowy sędzia Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport.

"Tak więc potwierdza się, że pierwszym polskim arbitrem w kolejce do schedy po Szymonie Marciniaku aktualnie jest właśnie Damian Sylwestrzak" - dodaje ekspert, który przypomniał też, że do tej pory łącznie dziewięciu sędziów z Polski prowadziło mecze w najważniejszych europejskich rozgrywkach klubowych.

Damianowi Sylwestrzakowi na boisku będą pomagać Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz i Marcin Kochanek. Arbitrem VAR w spotkaniu Sporting - Kajrat będzie Tomasz Kwiatkowski, a jego asystentem został Holender Pol van Boekel.

Mecz Sporting - Kajrat odbędzie się w czwartek 18 września o godzinie 21:00. Zachęcamy do śledzenia spotkań Ligi Mistrzów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.