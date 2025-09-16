W PSG załamują ręce. A w środę grają w Lidze Mistrzów

Real Madryt to jedyny zespół w erze Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić najważniejsze klubowe trofeum w Europie. W latach 2016-2018 zespół prowadzony przez Zinedine'a Zidane'a nie miał sobie równych. Paris Saint-Germain z pewnością chciałoby dorównać osiągnięciom tamtej drużyny. Tegoroczny obrońca tytułu nie będzie miał jednak łatwo. I to już od pierwszego meczu.

Fatalne wieści z Paryża. Plaga kontuzji

Profil The Touchline na portalu X wymienił wszystkich kontuzjowanych zawodników paryżan. Wśród piłkarzy, którzy ostatnio zmagali się z problemami zdrowotnymi znajdują się Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Desire Doue, Chwicza Kwaracchelia i Lee Kang-In.

O ile ten ostatni - reprezentant Korei Południowej - jest już gotowy do gry, o tyle Luis Enrique wprost powiedział, że stan Kwaraccheli zostanie oceniony po ostatnim treningu. Znacznie gorzej wygląda sytuacja dwóch skrzydłowych reprezentacji Francji.

"Faworyci do Złotej Piłki, Ousmane Dembele i Desire Doue, będą pauzować przez kilka tygodni z powodu kontuzji mięśni odniesionych podczas meczu reprezentacji Francji" - informuje france24.com.

- To dla nas trochę trudny okres, ponieważ mamy wielu kontuzjowanych zawodników - powiedział trener PSG Luis Enrique cytowany przez przywołane wyżej źródło. Szkoleniowiec dodał jednocześnie, że pozostaje spokojny i wierzy, że jego zespołowi uda się przezwyciężyć przeciwności losu.

PSG już w pierwszym meczu Ligi Mistrzów czeka nie lada przeszkoda. 17 września paryżanie zagrają z Atalantą Bergamo, która w ostatnim ligowym meczu rozbiła Lecce 4:1. W doskonałej formie w zespole Ivana Juricia znajduje się reprezentant Polski Nicola Zalewski.