Hiszpanie od rana trąbią o Lewandowskim. Niesamowite jak go nazwali

Lewandowski opuścił pierwszą kolejkę sezonu LaLiga w związku z drobną kontuzją mięśnia dwugłowego uda. W kolejnym spotkaniu pojawił się na boisku ledwie na kilkanaście minut. Za to jego rolę na boisku znakomicie wypełniał Torres, który w tamtych meczach strzelił po golu. Jednak z Rayo Hiszpan zaliczył już pusty przelot, choć ponownie to on grał od początku meczu.

Hiszpanie pieją z zachwytu nad Lewandowskim. "Dwa strzały, dwa gole!"

Podczas wygranego 6:0 spotkania z Valencią Torres był aktywny na boisku i zaliczył asystę. Jednocześnie zmarnował parę świetnych sytuacji. W przeciwieństwie do Polaka, który zastąpił go w 68. minucie. 22 minuty wystarczyły mu jednak do tego, by dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dziennik "Mundo Deportivo" nie może wyjść z zachwytu nad tym, jak skuteczny był Lewandowski.

"W tym sezonie jeszcze nie strzelał w barwach Barcelony i chociaż w meczu z Valencią wyszedł z ławki rezerwowych, wszedł na boisko w drugiej połowie i zdążył zdobyć dwie bramki w 22 minuty. Jeśli chodzi o ocenę jego zdolności wywierania wpływu na wynik, dane OPTA są druzgocące: poeta dotknął piłki osiem razy, oddał dwa strzały i oba zakończyły się golami" - napisali Hiszpanie.

"Mundo Deportivo" przypomniało także statystyki polskiego snajpera z całego pobytu w "Dumie Katalonii". Na zdobycie 103 goli potrzebował tylko 150 spotkań, co stawia go wśród historycznej elity tego klubu. Do tego dołożył także 20 asyst. W zeszłym sezonie strzelił 42 gole w 52 meczach, a w tym sezonie wciąż udowadnia, że "w wieku 37 lat jego instynkt strzelecki pozostaje nienaruszony".

Dziennikarze z Hiszpanii nie mają wątpliwości, że po tak spektakularnym występie Lewandowskiego Hansi Flick będzie miał jeszcze większą zagwozdkę, na którego z napastników postawić od pierwszej minuty w następnym meczu. Będzie to spotkanie Ligi Mistrzów z Newcastle United, które odbędzie się w czwartek 18 września o godzinie 21:00.

- Mamy fantastyczny zespół i każdy będzie miał szansę na grę. Dla mnie to wspaniale móc wybierać między Ferranem a Lewandowskim. Bardzo się cieszę, że mam tak dobrych zawodników na tej pozycji - stwierdził dyplomatycznie niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez "Mundo Deportivo".