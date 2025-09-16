Rusza Liga Mistrzów 2025/26! Kiedy i gdzie oglądać mecze dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Liga Mistrzów dopiero po raz drugi rozegrana będzie w nowej formule. Weźmie w niej udział 36 drużyn, które najpierw rywalizować będą w fazie ligowej. Każda rozegra w niej po osiem meczów z ośmioma różnymi zespołami. O awansie do fazy pucharowej decydować zaś będzie jedna wspólna tabela. Zabawa zaczyna się od wtorku 16 września.

Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów i od razu hity! Oto kto zagra we wtorek

To właśnie wtedy startuje pierwsza kolejka, która wyjątkowo rozłożona jest aż na trzy dni. Kibice będą mogli emocjonować się nią nie tylko we wtorek i środę, ale też w czwartek, który zazwyczaj zarezerwowany jest dla Ligi Europy i Ligi Konferencji. Oba te turnieje rozpoczną się jednak później. Jakie starcia czekają nas zatem we wtorek?

Na pierwszy ogień rozegranych będzie sześć meczów. Dwa z nich rozpoczną się o godzinie 18:45. Chodzi o potyczki Athleticu Bilbao z płfinalistą poprzedniej edycji - Arsenalem, a także holenderskiego PSV Eindhoven z mistrzem Belgii - Royale Union Saint-Gilloise. Pozostałe cztery spotkania zaplanowane są na godzinę 21:00.

A w nich czekają nas prawdziwe hity. Zobaczymy m.in. debiut w tych rozgrywkach Xabiego Alonso jako trenera Realu Madryt. Jego ekipa zmierzy się u siebie z Olympikiem Marsylia. Wyrównana rywalizacja zapowiada się w Turynie, gdzie Juventus podejmie Borussię Dortmund. Po trzyletniej przerwie do Ligi Mistrzów wraca za to Tottenham. Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Europy na start zmierzą się z hiszpańskim Villarrealem. Poza tym czeka nas jeszcze mecz Benfiki Lizbona z Karabachem Agdam. W tej ostatniej ekipie szansę na występ i debiut w Lidze Mistrzów ma polski bramkarz Mateusz Kochalski.

Liga Mistrzów - kiedy i gdzie oglądać wtorkowe mecze? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA w tym sezonie można oglądać na antenach Canal + po wykupieniu odpowiedniego pakietu oraz w internecie - w płatnym serwisie streamingowym Canal + online. Poniżej prezentujemy zestawienie, na których kanałach będą transmitowane poszczególne wtorkowe mecze.

Wtorkowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów (16 września):

18:45 Athletic Bilbao - Arsenal - Canal + Extra 2

18:45 PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise - Canal + Sport Extra 3

21:00 Real Madryt - Olympique Marsylia - Canal + Sport Extra 1

21:00 Juventus - Borussia Dortmund - Canal + Sport Extra 2

21:00 Tottenham - Villarreal - Canal + 360

21:00 SL Benfica - Karabach Agdam - Canal + Sport Extra 3

Multiliga Mistrzów - Canal + Sport Extra 4

Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowych na żywo oraz aktualnych wyników na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.