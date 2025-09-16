We wtorek 16 września rozpocznie się kolejna edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najbardziej prestiżowe rozgrywki świata po raz drugi odbędą się w formacie fazy ligowej i fazy pucharowej. 36 drużyn rozegra po osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami. Wyniki ich spotkań utworzą zbiorczą tabelę. Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału LM, zespoły z miejsc 9-24 utworzą pary play-off, a drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane z europejskich pucharów. Kto jest faworytem? Wszystko wyliczył superkomputer.

Oto faworyt do wygrania Ligi Mistrzów. Superkomputer już wie

"Superkomputer BETSiE obliczył, że Real Madryt jest głównym faworytem do zdobycia Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Drużyna Królewskich otrzymała 21,8% szans na końcowy triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych w Europie" - czytamy na portalu goal.pl.

Real od wielu lat uznawany jest za drużynę, która doskonale czuje się grając w Lidze Mistrzów. To rekordzista tych rozgrywek, który po puchar Europy sięgał aż 15 razy - po raz ostatni w 2024 roku. W poprzedniej edycji dotarł do ćwierćfinału. W nim odprawił go Arsenal. Londyńczycy to według predykcji superkomputera trzeci największy faworyt do końcowego triumfu w tej edycji.

Według algorytmu mają aż 16,4% szans na wygraną. Warto dodać, że Arsenal nigdy nie zwyciężył w Lidze Mistrzów. W 2006 roku przegrał finał z Barceloną. Barceloną, która w tym roku jest drugim największym faworytem rozgrywek. Katalończycy - ubiegłoroczny półfinalista, podobnie jak Arsenal - na triumf czekają od 2015 roku. Wedle obliczeń ich szanse na przerwanie tej passy wynoszą 18,2%.

W dalszej kolejności superkomputer wymienił Manchester City (9,7%) - triumfatora z 2023 roku, a także Paris Saint-Germain (8,9%), czyli obrońcę tytułu. Najwyżej ocenianym angielskim klubem pozostaje Liverpool (7,3%) - finalista z 2022 roku.

Nieco gorzej wypadają Bayern Monachium (5,3%), a także klubowy mistrz świata - Chelsea (3,1%). Zwycięzca ubiegłorocznej edycji Ligi Europy - Tottenham (3%) także został uwzględniony. Jako ostatni w predykacjach uwzględniony został Inter Mediolan. Według ekspertyz superkomputera finalista poprzedniej edycji LM ma 2,1% szans na zwycięstwo w nadchodzących rozgrywkach.

Faworyci do wygrania Ligi Mistrzów według BETSiE: