0:4. Ależ pogrom w meczu mistrzyń Polski o LM. Żal było patrzeć

Polska nie ma przedstawiciela w Lidze Mistrzów UEFA, ale szansę na awans do fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Mistrzyń wciąż ma GKS Katowice. Mistrzynie Polski są już na ostatnim etapie walki o europejską elitę.

W Katowicach grały o Ligę Mistrzyń. Bolesna lekcja

"To już oficjalna informacja. PGE Narodowy ugości kolejny wielki mecz. W Warszawie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń 2027! Poza Polską było trzech chętnych do organizacji tego spotkania" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Franek.

Liga Mistrzyń zawita do Polski. Czy wkrótce będziemy mogli też świętować obecność polskiego zespołu w tych elitarnych rozgrywkach? Mistrzynie Polski - zawodniczki GKS-u Katowice - w tym sezonie dotarły do III, ostatniej rundy eliminacji. Na drodze do LM stoi im już tylko Twente Enschede.

W czwartek 11 września odbyło się pierwsze spotkanie z holenderską drużyną. Oba zespoły wyszły na murawę Areny Katowice. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 32. minuty meczu. Sophie Proost oddała strzał ze skraju pola karnego i pokonała Kingę Seweryn.

Po zmianie stron wynik podwyższyła Alieke Tuin, która dostała piłkę na lewej stronie pola karnego i płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka trafiła do siatki. To nie był koniec wyczynów zespołu gości. Wynik w 68. minucie meczu podwyższyła Jaimy Ravensbergen, a Jill Roord ustaliła rezultat na 4:0. Czterobramkowa przewaga Holenderek sprawia, że o korzystny wynik w drugim spotkaniu i awans do LM będzie niesamowicie trudno.

Warto dodać, że w 73. minucie meczu GKS musiał dokonać wymuszonej zmiany w bramce. Kingę Seweryn zastąpiła Oliwia Macała.

Rewanż odbędzie się 18 września w Holandii.