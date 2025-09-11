Powrót na stronę główną
0:4. Ależ pogrom w meczu mistrzyń Polski o LM. Żal było patrzeć
Liga Mistrzyń zawita do Polski - mowa o finale tych rozgrywek, który w 2027 odbędzie się w Warszawie. Niestety - niewykluczone, że w rozgrywkach 2025/2026 polski kibic znów będzie musiał oglądać mecze elity bez udziału polskiego zespołu. GKS Katowice w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do LM doznał bolesnej porażki. W rewanżu będzie miał bardzo trudne zadanie.
GKS Katowice - Twente Enschede
Polska nie ma przedstawiciela w Lidze Mistrzów UEFA, ale szansę na awans do fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Mistrzyń wciąż ma GKS Katowice. Mistrzynie Polski są już na ostatnim etapie walki o europejską elitę.

W Katowicach grały o Ligę Mistrzyń. Bolesna lekcja

"To już oficjalna informacja. PGE Narodowy ugości kolejny wielki mecz. W Warszawie odbędzie się finał Ligi Mistrzyń 2027! Poza Polską było trzech chętnych do organizacji tego spotkania" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Franek

Liga Mistrzyń zawita do Polski. Czy wkrótce będziemy mogli też świętować obecność polskiego zespołu w tych elitarnych rozgrywkach? Mistrzynie Polski - zawodniczki GKS-u Katowice - w tym sezonie dotarły do III, ostatniej rundy eliminacji. Na drodze do LM stoi im już tylko Twente Enschede.

W czwartek 11 września odbyło się pierwsze spotkanie z holenderską drużyną. Oba zespoły wyszły na murawę Areny Katowice. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 32. minuty meczu. Sophie Proost oddała strzał ze skraju pola karnego i pokonała Kingę Seweryn.

Po zmianie stron wynik podwyższyła Alieke Tuin, która dostała piłkę na lewej stronie pola karnego i płaskim strzałem w kierunku dalszego słupka trafiła do siatki. To nie był koniec wyczynów zespołu gości. Wynik w 68. minucie meczu podwyższyła Jaimy Ravensbergen, a Jill Roord ustaliła rezultat na 4:0. Czterobramkowa przewaga Holenderek sprawia, że o korzystny wynik w drugim spotkaniu i awans do LM będzie niesamowicie trudno.

Warto dodać, że w 73. minucie meczu GKS musiał dokonać wymuszonej zmiany w bramce. Kingę Seweryn zastąpiła Oliwia Macała.

Rewanż odbędzie się 18 września w Holandii.

  • GKS Katowice - Twente Enschede 0:4 (0:2)
  • Gole: Sophie Proost' 32, Alieke Tuin' 64, Jaimy Ravensbergen' 68, Jill Roord' 90
  • GKS Katowice: Seweryn (gk) (73' Macała) - Słowińska (87' Jaszek), Zawadzka, Nowak - Włodarczyk, Kozarzewska (69' Brzęczek), Kalaberova, Cyraniak - Maciążka, Nieciąg, Hmirova
  • trener: Karolina Koch
  • Twente: Lemey (gk) - Vliek, Carleer, Knol, Tuin (90+4' van der Vegt) - van Ginkel, Roord, Groenewegen - Oude Elberink (73' Ivens), Ravensbergen, Proost
  • trener: Corina Dekker
  • żółte kartki: Kalaberova, Słowińska, Jaszek  - Vliek

