Oto kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Lewandowski ma kolejnego rywala

Poznaliśmy pełną kadrę FC Barcelony na nadchodzącą edycję Ligi Mistrzów. Katalończycy w zeszłym roku dotarli do półfinału, a w fazie ligowej zajęli drugie miejsce. Na liście zgłoszonych nie ma niespodzianek, choć jest jedno nazwisko, które może nie tyle zaskakuje, co wygląda dość dziwnie, biorąc pod uwagę sytuację tego zawodnika w La Liga. Dla Hansiego Flicka to z kolei dobre wieści, bo ma więcej opcji w ataku.
Ostatnia edycja Ligi Mistrzów była dla FC Barcelony najbardziej udana od sześciu lat. Katalończycy dotarli do półfinału, gdzie po szalonym dwumeczu i dogrywce w rewanżu, zostali wyeliminowani przez Inter Mediolan (3:3 i 3:4 p.d.). W tym sezonie Katalończycy też będą w gronie faworytów do końcowego triumfu. Tymczasem poznaliśmy właśnie kadrę drużyny na fazę ligową tych rozgrywek.

Barcelona zgłosiła kadrę na Ligę Mistrzów

Na 23-osobowej liście większych zaskoczeń nie ma. Znalazły się na niej wszystkie największe gwiazdy, w tym oczywiście Polacy: Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Jednak wśród zawodników ofensywnych widnieje nazwisko, którego jeszcze w tym sezonie nie widzieliśmy w barwach "Blaugrany". To Roony Bardghji, 19-letni szwedzki skrzydłowy. Jak dotąd nie zagrał on ani jednego oficjalnego meczu dla pierwszej drużyny, ponieważ nie mógł tego zrobić.

Łatwiej zagrać z PSG niż z Levante

Barcelona nie mogła go zarejestrować z uwagi na obowiązujące w Hiszpanii przepisy finansowe. Klub musiał najpierw uprawnić do gry "ważniejsze" nowe nabytki, czyli choćby Marcusa Rashforda oraz Joana Garcię. Ostatecznie, zamiast szarpać się z wymogami ligi, "Blaugrana" obeszła przepisy i zarejestrowała go do gry w trzecioligowych rezerwach. Dzięki temu Hansi Flick będzie mógł z niego korzystać w La Liga. Jak się okazuje, w Lidze Mistrzów także. Każdy klub może zgłosić na liście A 23 nazwiska. Kadra pierwszego zespołu Barcelony liczy 22 piłkarzy. Katalończycy mogli więc dopisać jedną osobę z rezerw. Wybór Szweda wydawał się oczywisty.

Barcelona poznała już swoich rywali w fazie ligowej. Będą to kolejno: Newcastle (wyjazd), PSG (dom), Olympiakos Pireus (d), Club Brugge (w), Chelsea (w), Eintracht Frankfurt (d), Slavia Praga (w) i Kopenhaga (d). Osiem najlepszych drużyn w tabeli przejdzie bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 powalczą o ten przywilej w fazie play-off. Ci, którzy zajmą miejsca 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami. 

Kadra FC Barcelony na fazę ligową Ligi Mistrzów 2025/26:

  • Bramkarze: Marc André ter Stegen, Joan García, Wojciech Szczęsny
  • Obrońcy: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García
  • Pomocnicy: Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal
  • Napastnicy: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji

