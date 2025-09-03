Oto kadra Barcelony na Ligę Mistrzów. Lewandowski ma kolejnego rywala

Ostatnia edycja Ligi Mistrzów była dla FC Barcelony najbardziej udana od sześciu lat. Katalończycy dotarli do półfinału, gdzie po szalonym dwumeczu i dogrywce w rewanżu, zostali wyeliminowani przez Inter Mediolan (3:3 i 3:4 p.d.). W tym sezonie Katalończycy też będą w gronie faworytów do końcowego triumfu. Tymczasem poznaliśmy właśnie kadrę drużyny na fazę ligową tych rozgrywek.

Barcelona zgłosiła kadrę na Ligę Mistrzów

Na 23-osobowej liście większych zaskoczeń nie ma. Znalazły się na niej wszystkie największe gwiazdy, w tym oczywiście Polacy: Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Jednak wśród zawodników ofensywnych widnieje nazwisko, którego jeszcze w tym sezonie nie widzieliśmy w barwach "Blaugrany". To Roony Bardghji, 19-letni szwedzki skrzydłowy. Jak dotąd nie zagrał on ani jednego oficjalnego meczu dla pierwszej drużyny, ponieważ nie mógł tego zrobić.

Barcelona nie mogła go zarejestrować z uwagi na obowiązujące w Hiszpanii przepisy finansowe. Klub musiał najpierw uprawnić do gry "ważniejsze" nowe nabytki, czyli choćby Marcusa Rashforda oraz Joana Garcię. Ostatecznie, zamiast szarpać się z wymogami ligi, "Blaugrana" obeszła przepisy i zarejestrowała go do gry w trzecioligowych rezerwach. Dzięki temu Hansi Flick będzie mógł z niego korzystać w La Liga. Jak się okazuje, w Lidze Mistrzów także. Każdy klub może zgłosić na liście A 23 nazwiska. Kadra pierwszego zespołu Barcelony liczy 22 piłkarzy. Katalończycy mogli więc dopisać jedną osobę z rezerw. Wybór Szweda wydawał się oczywisty.

Barcelona poznała już swoich rywali w fazie ligowej. Będą to kolejno: Newcastle (wyjazd), PSG (dom), Olympiakos Pireus (d), Club Brugge (w), Chelsea (w), Eintracht Frankfurt (d), Slavia Praga (w) i Kopenhaga (d). Osiem najlepszych drużyn w tabeli przejdzie bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 powalczą o ten przywilej w fazie play-off. Ci, którzy zajmą miejsca 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami.

Kadra FC Barcelony na fazę ligową Ligi Mistrzów 2025/26: