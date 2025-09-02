Niestety. Jest decyzja Juventusu ws. Milika

Arkadiusz Milik od wielu miesięcy jest jedynie statystą w Juventusie. Z powodu nieustannych problemów zdrowotnych nie gra w piłkę, a niektórzy kibice mogli już stracić nadzieję na to, że wróci do dawnej formy. Wciąż jednak formalnie jest piłkarzem turyńskiego klubu, który podjął bardzo istotną decyzję w sprawie jego przyszłości.
Juventus zgłosił piłkarzy do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Niestety - w tym gronie nie znalazło się miejsce dla polskiego napastnika. Na liczącej 23 nazwiska liście zabrakło miejsca dla Milika. To oznacza, że Polak nie dostanie szansy gry w elitarnych rozgrywkach. To również kolejny znak, że naszego rodaka nie ma w planach klubu i pewnie odejdzie on, gdy tylko nadarzy się okazja.
Juventus, jako czwarta drużyna poprzedniego sezonu Serie A, zagra w LM. Podopieczni Igora Tudora jak każdy z uczestników rozegrają osiem spotkań. W meczach domowych zagrają z Borussią Dortmund (16 września), Sportingiem (4 listopada), Pafos (10 grudnia) i Benfiką (21stycznia). Na wyjeździe zmierzą się z Villarrealem (1 października), Realem Madryt (22 października), Bodo/Glimt (25 listopada) i Monaco (28 stycznia).
Milik piłkarzem Juventusu został w 2022 roku, trafiając do Turynu z Marsylii. Do tej pory w barwach słynnego klubu rozegrał 75 meczów, zdobywając w nich 17 goli i notując dwie asysty. Jest 73-krotnym reprezentantem Polski. Dla kadry zdobył 17 goli. Niestety - przez problemy zdrowotne ostatni mecz w kadrze zanotował w czerwcu 2024 roku. Od kontuzji odniesionej w towarzyskim spotkaniu z Ukrainą ani razu nie pojawił się na murawie.
