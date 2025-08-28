Lewandowski już ostrzy sobie zęby! Oto wyniki losowania fazy ligowej LM

Po raz drugi w historii Liga Mistrzów uraczy nas emocjami w formacie 36 drużyn, które rywalizować będą w fazie ligowej, a nie fazie grupowej. Zespoły utworzą zbiorczą tabelę, a każda z ekip rozegra osiem meczów - po cztery u siebie i na wyjeździe. Punkty z tych spotkań liczyć się będą do owej tabeli. Awans do 1/8 finału wywalczą zespoły z miejsc 1-8. Drużyny z pozycji 9-16 i 17-24 grać będą w rundzie play-off, o fazę pucharową. Drużyny z miejsc 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami. W czwartek 28 sierpnia w Forum Grimaldi w Monte Carlo odbyło się losowanie fazy ligowej.

FC Barcelona poznała rywali w Lidze Mistrzów. Hity

Przyszłość poznała między innymi FC Barcelona, która w poprzednim sezonie dotarła do półfinału. Katalończycy, którzy na triumf w Lidze Mistrzów czekają od 2015 roku, trafili na drużyny doskonale znane Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu. Barcelona w Lidze Mistrzów u siebie zmierzy się z: PSG, Eintrachtem Frankfurt, Olympiacosem i Kopenhagą. Na wyjeździe zagra z: Chelsea, Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski to trzeci strzelec w historii Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie jako trzeci zawodnik w dziejach rozgrywek przekroczył granicę 100 goli. Ma na koncie 105 trafień. Brakuje mu 24 goli do Lionela Messiego i 35 do Cristiano Ronaldo.

Nie zabraknie także hitów. Bayern Monachium zagra z Chelsea. Będzie to powtórka finału Ligi Mistrzów 2011/12. Real Madryt zmierzy się u siebie z Manchesterem City i Juventusem, a na wyjeździe z Liverpoolem. Ciekawie zapowiadają się także spotkania Liverpoolu z Interem Mediolan oraz Interu z Arsenalem.

Rywale FC Barcelony w Lidze Mistrzów:

PSG (dom)

Chelsea (wyjazd)

Eintracht (dom)

Club Brugge (wyjazd)

Olympiacos (dom)

Slavia Praga (wyjazd)

Kopenhaga (dom)

Newcastle United (wyjazd)

Największy hity fazy ligowej Ligi Mistrzów:

Real Madryt - Manchester City

Bayern Monachium - Chelsea

Paris Saint-Germain - Bayern Monachium

Arsenal - Bayern Monachium

Real Madryt - Liverpool

Inter Mediolan - Liverpool

Liverpool - Atletico Madryt

Inter Mediolan - Arsenal

Atletico Madryt - Inter Mediolan

FC Barcelona - Chelsea

