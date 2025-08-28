Powrót na stronę główną
Lewandowski już ostrzy sobie zęby! Oto wyniki losowania fazy ligowej LM
Za nami losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z kim w elitarnych rozgrywkach zmierzą się Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i ich FC Barcelona? Nie zabraknie spotkania ze starymi znajomymi. Los sprawił, że już w pierwszych tygodniach fazy ligowej czekają nas wielki hity.
Robert Lewandowski w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Borussia Dortmund - FC Barcelona
Po raz drugi w historii Liga Mistrzów uraczy nas emocjami w formacie 36 drużyn, które rywalizować będą w fazie ligowej, a nie fazie grupowej. Zespoły utworzą zbiorczą tabelę, a każda z ekip rozegra osiem meczów - po cztery u siebie i na wyjeździe. Punkty z tych spotkań liczyć się będą do owej tabeli. Awans do 1/8 finału wywalczą zespoły z miejsc 1-8. Drużyny z pozycji 9-16 i 17-24 grać będą w rundzie play-off, o fazę pucharową. Drużyny z miejsc 25-36 pożegnają się z europejskimi pucharami. W czwartek 28 sierpnia w Forum Grimaldi w Monte Carlo odbyło się losowanie fazy ligowej. 

FC Barcelona poznała rywali w Lidze Mistrzów. Hity

Przyszłość poznała między innymi FC Barcelona, która w poprzednim sezonie dotarła do półfinału. Katalończycy, którzy na triumf w Lidze Mistrzów czekają od 2015 roku, trafili na drużyny doskonale znane Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu. Barcelona w Lidze Mistrzów u siebie zmierzy się z: PSG, Eintrachtem Frankfurt, Olympiacosem i Kopenhagą. Na wyjeździe zagra z: Chelsea, Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski to trzeci strzelec w historii Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie jako trzeci zawodnik w dziejach rozgrywek przekroczył granicę 100 goli. Ma na koncie 105 trafień. Brakuje mu 24 goli do Lionela Messiego i 35 do Cristiano Ronaldo. 

Nie zabraknie także hitów. Bayern Monachium zagra z Chelsea. Będzie to powtórka finału Ligi Mistrzów 2011/12. Real Madryt zmierzy się u siebie z Manchesterem City i Juventusem, a na wyjeździe z Liverpoolem. Ciekawie zapowiadają się także spotkania Liverpoolu z Interem Mediolan oraz Interu z Arsenalem.

Rywale FC Barcelony w Lidze Mistrzów:

  • PSG (dom)
  • Chelsea (wyjazd)
  • Eintracht (dom)
  • Club Brugge (wyjazd)
  • Olympiacos (dom)
  • Slavia Praga (wyjazd)
  • Kopenhaga (dom)
  • Newcastle United (wyjazd)

Największy hity fazy ligowej Ligi Mistrzów:

  • Real Madryt - Manchester City
  • Bayern Monachium - Chelsea
  • Paris Saint-Germain - Bayern Monachium
  • Arsenal - Bayern Monachium
  • Real Madryt - Liverpool
  • Inter Mediolan - Liverpool
  • Liverpool - Atletico Madryt
  • Inter Mediolan - Arsenal
  • Atletico Madryt - Inter Mediolan
  • FC Barcelona - Chelsea

