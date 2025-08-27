Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

W końcu przełamanie w LM! Wygrana 18:0 nie zrobiła wrażenia na polskim klubie
Prawie pięć lat musiał czekać polski piłkarski zespół kobiet na zwycięstwo w meczu europejskich pucharów. Dokonały tego w środę zawodniczki GKS-u Katowice, wygrywając z kazachskim BIIK-Szymkent 2:0. Ozdobą spotkania było trafienie Aleksandry Nieciąg.
Gol Nieciąg w meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów
Screen YouTube - NS Mura

Piłkarki GKS-u Katowice w środowe południe rozpoczęły walkę o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzynie Polski zmierzyły się w półfinale kwalifikacji II rundy w Słowenii z drużyną z Kazachstanu: BIIK-Szymkent. Rywalki imponują skutecznością w meczach ligowych. W 19 spotkaniach tego sezonu zdobyły aż 203 goli (średnia 10,6 na mecz). Ostatnie ligowe starcie wygrały aż 18:0 na wyjeździe z drużyną Okżetpes Kokczetaw. 

Zobacz wideo

Piękna bramka Aleksandry Nieciąg

Ozdobą pierwszej połowy meczu BIIK-Szymkent - GKS Katowice była bramka Aleksandry Nieciąg. 26-letnia zawodniczka w 38. minucie popisała się pięknym strzałem niemal w okienko z ok. 20 metrów. Piłka po jej uderzeniu odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki rywalek. 

W tym momencie GKS Katowice prowadził już 2:0, bo kwadrans wcześniej Nieciąg zdobyła pierwszą bramkę. Takim też wynikiem zakończyła się nie tylko pierwsza połowa, ale również cały pojedynek. Zawodniczki GKS-u oddały w spotkaniu tylko pięć celnych strzałów, ale i tak dwa razy trafiły do siatki.

"Mamy pierwsze zwycięstwo polskiego klubu w meczu o stawkę od pięciu (!) lat.Ostatnio Górnik Łęczna ograł Apollon 2:1, a było to 18 listopada 2020. W pandemii, bez kibiców, po golach Eweliny Kamczyk i Emilii Zdunek w końcówce" - napisał w serwisie X Dawid Brilowski, dziennikarz TVP Sport. 

Zobacz także: Nie do wiary, co zrobił w kilka minut. "Najgorszy debiut w historii"

Katowiczanki w finale kwalifikacji II rundy zmierzą się ze zwyciężczyniami meczu: ZNK Mura - Spartak Myjava (27 sierpnia, godz. 18). 

Kwalifikacje Ligi Mistrzów - II runda: BIIK-Szymkent - GKS Katowice 0:2 (0:2)

  • Bramki: Nieciąg dwie (23., 38.).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!