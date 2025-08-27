Wiadomo, z kim może zagrać Barcelona w Lidze Mistrzów. Hity!

Niedługo poznamy wszystkich uczestników tegorocznej edycji fazy ligowej Ligi Mistrzów. Już w czwartek odbędzie się losowanie, gdzie zespoły poznają potencjalnych rywali. Niestety żaden polski klub nie weźmie udziału w tych rozgrywkach.

FC Barcelona poznała potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów

Tytułu będą bronić piłkarze PSG, którzy wygrali z Interem Mediolan. Na półfinale swój udział zakończyła FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie. Hiszpanie pod wodzą Hansiego Flicka mieli fenomenalny sezon i wygrali wszystko, co się da na krajowym podwórku. Jednak nie udało im się tego samego powtórzyć w Europie. Czy teraz dadzą radę?

Sports Illustrated pisze wprost, że FC Barcelona ma zadatki na mistrza Europy i wymienił ich potencjalnych przeciwników w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Drużyna znalazła się w pierwszym koszyku i według wyliczeń dziennikarzy - po zakończeniu fazy play-off - będzie miała aż 31 potencjalnych rywali. "Z koszyka nr 1 wiemy, że Barca nie zmierzy się z Madrytem, ale trafi na dwa zespoły: PSG, Manchester City, Bayern Monachium, Inter, Liverpool, Chelsea i Borussia Dortmund" - czytamy.

"W koszyku nr 2 jest obecnie tylko czterech gwarantowanych kandydatów, choć zwycięzca Ligi Europy, Tottenham Hotspur, może jeszcze do niego dołączyć. Najwyżej w rankingu tego koszyka znajduje się Arsenal, a pozostałe opcje to Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus i Eintracht Frankfurt" - dodano.

Tak może wyglądać "grupa śmierci" FC Barcelony w Lidze Mistrzów

W koszyku trzecim przewodzą PSV i Ajax, ale znajdują się tam też takie drużyny jak Napoli. Sporting, Slavia, Olympiakos, Marsylia i Monaco. "Barca uniknęła trudnego rywala z koszyka nr 4 w postaci Athletic Club, ale może trafić na Newcastle United, Galatasaray lub Union Saint-Gilloise" - czytamy.

Tak prezentuje się "grupa śmierci" FC Barcelony według si.com: PSG, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Napoli, PSV Eindhoven, Galatasaray, Newcastle.

